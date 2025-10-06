Rajasthan: दवा या दर्द? खांसी के इलाज में बुझ गया घर का चिराग; परिजनों ने चूरू से जयपुर तक लगाई थी दौड़

Cough Syrup Tragedy: ऐसी कौनसी खांसी है कि जान की दुश्मन ही बन जाएं या फिर ऐसी कौनसी दवा है जो किसी मर्ज को दर्द दे जाए। ऐसा ही हो रहा प्रदेश में जिसके क्रम में बीती रात को चूरू के एक बच्चों को खांसी ने लील लिया। बैरन बनी खांसी या फिर उसकी दवा के आघात ने एक घर का चिराग बुझा दिया।