Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Inspiring Story: पापा लगाते हैं शहर में फल का ठेला, मेहनत से बेटे का हो गया आरएएस में चयन

Student Motivation: फल का ठेला लगाने वाले लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल के पुत्र हैं, ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा में 340वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया।

2 min read

अलवर

image

Rajesh Dixit

Oct 16, 2025

RPSC

राजस्थान लोक सेवा आयोग (फोटो-पत्रिका)

RAS Success Story: अलवर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस 2023 भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। बुधवार रात आयोग ने अंतिम परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में शामिल किया है। अलवर, खैरथल के होनहारों का भी परीक्षा में चयन हुआ है। इससे न केवल परिजन खुश है, बल्कि जिले का भी नाम रोशन हुआ है।

बहरोड़ क्षेत्र के गांव नासरपुर निवासी धर्मेन्द्र यादव पुत्र जसवंत यादव ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा में सफलता प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। यादव ने 112वीं रैंक हासिल की। उनके चयन की खबर फैलते ही पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। यादव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता,शिक्षकों को दिया। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। खैरथल निवासी यशी रावत पुत्री सुनील कुमार रावत ने परीक्षा में 154वी रैंक हासिल की है। यशी के पिता अध्यापक है। उनकी माता का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था। यशी वर्तमान में अलवर कृषि उपज मंडी समिति में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। बेटी के चयन होने पर घर पर बधाई देने वालों का तांता गया।

फल का ठेला लगाते हैं सौरव के पिता

रामगढ़ के सौरव के आरएएस में चयन से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। सौरव के पिता लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल फल का ठेला लगाते हैं। इसके बाद भी सौरव ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें 340वीं रैंक मिली है। सौरव ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और परिजनों को दिया है।

सौरव, धर्मेंद्र और यशी की यह प्रेरक कहानी यह संदेश देती है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। यह कहानी छोटे गांवों के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह साबित करती है कि मेहनत और लगन से बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है।

ये भी पढ़ें

Diwali Power Supply: त्योहार पर बिजली बाधित न हो, इसके लिए अभियंताओं की लगी विशेष ड्यूटी
जयपुर
Jaipur Discom : जयपुर डिस्कॉम का तोहफा। जयपुर डिस्कॉम ने विद्युत बिलों के भुगतान की तिथि बढ़ा दी है। जानें विद्युत बिलों के भुगतान की नई डेट कौन सी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 04:01 pm

Hindi News / Special / Inspiring Story: पापा लगाते हैं शहर में फल का ठेला, मेहनत से बेटे का हो गया आरएएस में चयन

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

Tonk accident: मासूम के परिजनों से मिले ऊर्जा मंत्री नागर, एस्कॉर्ट में लगी जीप की टक्कर से हुई थी मौत

tonk accident
टोंक

RAS Success Story: पापा लगाते हैं फल का ठेला, बेटे ने मेहनत से लिखी आरएएस में “सफलता की कहानी”

अलवर

राजस्थान में सर्दी की एंट्री: मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी, जानें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

winter in rajasthan
बारां

मकान मालकिन से किराएदार ने किया बलात्कार, नशीला पदार्थ पिलाकर अगुवा कर ले गया

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पाली

जैसलमेर बस हादसे में पूरा परिवार खत्म, ताजा हुई अहमदाबाद विमान हादसे की याद; काल का ग्रास बनी थी बांसवाड़ा की डॉक्टर फैमिली

Jaisalmer Bus Fire Update news
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.