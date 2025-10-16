Inspiring Story: पापा लगाते हैं शहर में फल का ठेला, मेहनत से बेटे का हो गया आरएएस में चयन

बहरोड़ क्षेत्र के गांव नासरपुर निवासी धर्मेन्द्र यादव पुत्र जसवंत यादव ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा में सफलता प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। यादव ने 112वीं रैंक हासिल की। उनके चयन की खबर फैलते ही पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। यादव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता,शिक्षकों को दिया। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। खैरथल निवासी यशी रावत पुत्री सुनील कुमार रावत ने परीक्षा में 154वी रैंक हासिल की है। यशी के पिता अध्यापक है। उनकी माता का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था। यशी वर्तमान में अलवर कृषि उपज मंडी समिति में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। बेटी के चयन होने पर घर पर बधाई देने वालों का तांता गया।