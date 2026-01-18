राजस्थान सहित 5 राज्यों में कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

Car Theft Gang: जयपुर/रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाल के दिनों में कारों का कांच तोडक़र चोरी की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात अंतरराज्यीय गिरोह को बेनकाब किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने तमिलनाडु से संचालित 'त्रिची (रामजी नगर) गिरोह' के छह सदस्यों को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया है। यह गिरोह देश के कई राज्यों में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में की गई। रायपुर में दर्ज मामलों के मात्र 96 घंटे के भीतर पुलिस ने अंतरराज्यीय नेटवर्क तक पहुंचकर आरोपियों को पकडऩे में सफलता हासिल की।

