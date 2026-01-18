18 जनवरी 2026,

खास खबर

राजस्थान सहित 5 राज्यों में कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

Trichy Gang Busted: एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने तमिलनाडु से संचालित 'त्रिची (रामजी नगर) गिरोह' के छह सदस्यों को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया है।

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Jan 18, 2026

Photo: Social Media

Photo: Social Media

Car Theft Gang: जयपुर/रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाल के दिनों में कारों का कांच तोडक़र चोरी की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात अंतरराज्यीय गिरोह को बेनकाब किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने तमिलनाडु से संचालित 'त्रिची (रामजी नगर) गिरोह' के छह सदस्यों को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया है। यह गिरोह देश के कई राज्यों में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में की गई। रायपुर में दर्ज मामलों के मात्र 96 घंटे के भीतर पुलिस ने अंतरराज्यीय नेटवर्क तक पहुंचकर आरोपियों को पकडऩे में सफलता हासिल की।

इनको किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में रंगन ए. (56), किट्टू (55), ए. विनोद कुमार (43), बाला मुरुगन (43), कुमरेशन डी. (60) और भास्कर (55) शामिल हैं, जो तमिलनाडु के तिरुच्चिरापल्ली जिले के निवासी हैं।

इन राज्यों में की वारदात

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी कार चोरी और उठाईगिरी की अनेक वारदातों को अंजाम दे चुका है।

गिरोह से जुड़े कुछ आरोपी अभी फरार

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, टैबलेट, दो सोने के सिक्के, दो मोबाइल फोन और 25 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं। थाना गंज और देवेंद्र नगर में संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए संबंधित राज्यों की पुलिस से समन्वय किया जा रहा है।

image

Hindi News / Special / राजस्थान सहित 5 राज्यों में कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

