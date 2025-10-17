Jaipur Traffic : दिवाली में 21 अक्टूबर तक बदली जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, कई मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लगाए

Jaipur Traffic : दीपावली के दौरान जयपुर शहर में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने 17 से 21 अक्टूबर तक विशेष व्यवस्था लागू की है। धनतेरस, रूपचतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा के त्योहारों के मद्देनजर शहर के मुख्य बाजारों में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक तथा शहरवासी खरीददारी और सजावट देखने पहुंचते हैं। ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लगाए हैं।