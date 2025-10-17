Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Traffic : दिवाली में 21 अक्टूबर तक बदली जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, कई मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लगाए

Jaipur Traffic : दिवाली को देखते हुए 21 अक्टूबर तक जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। कई मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लगाए गए हैं। व्यवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी, पढ़ें।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 17, 2025

Jaipur traffic system changed for Diwali till 21 October diversions and restrictions imposed on several routes

जयपुर के बाजारों की फोटो। पत्रिका

Jaipur Traffic : दीपावली के दौरान जयपुर शहर में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने 17 से 21 अक्टूबर तक विशेष व्यवस्था लागू की है। धनतेरस, रूपचतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा के त्योहारों के मद्देनजर शहर के मुख्य बाजारों में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक तथा शहरवासी खरीददारी और सजावट देखने पहुंचते हैं। ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लगाए हैं।

व्यवस्था इस प्रकार है

17 से 21 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार, गणगौरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, नेहरू बाजार और बापू बाजार में ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

बस होंगी डायवर्ट, समानांतर मार्गों से होंगी संचालित

सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक सिटी/मिनी बसों का संजय सर्कल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट, गलता गेट, धोबी घाट और रामगढ़ मोड़ से परकोटे में प्रवेश निषेध रहेगा। आवश्यकतानुसार बसों को डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा।

मालवाहक वाहन का प्रवेश निषेध

सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक किसी भी प्रकार के मालवाहक वाहन (साइकिल ट्रॉली, ठेले, बैलगाड़ी और लंबी पाइप/सरिए आदि से भरे वाहन) का परकोटा, संसार चंद्र रोड, एम.आइ. रोड, अशोका मार्ग, यादगार तिराहा से रामबाग चौराहा और एम.डी रोड में प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

धनतेरस पर ये होगी पार्किंग

धनतेरस पर परकोटे में खरीदारी करने आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक तथा शहरवासियों के वाहनों की पार्किंग जे.डी.ए. की भूमिगत पार्किंग रामनिवास बाग और चौगान स्टेडियम के भीतर पार्किंग स्थलों पर की जाएगी।

यहां पार्किंग पूरी तरह निषेध

जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, रामगंज बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार और चांदपोल बाजार में मुख्य मार्गों पर वाहनों की पार्किंग पूरी तरह निषेध रहेगी।

