जयपुर में रफ्तार से नियम तोड़ने से पहले 100 बार सोचें, लाल बत्ती पर न रुके तो ‘अगरबत्ती’ लग जाएगी, रोजाना कटते हैं सैकड़ों चालान



-इंटरसेप्टर के माध्यम से साल 2023 में लगभग 21,000 लोगों के चालान कटे

-इंटरसेप्टर के माध्यम से साल 2024 में लगभग 62,000 लोगों के चालान कटे

-इंटरसेप्टर के माध्यम से साल 2025 में (अगस्त तक) लगभग 99,000 लोगों के चालान कटे

-बाइक इंटरसेप्टर के माध्यम से साल 2025 में (28 मई-31 अगस्त) लगभग 12,000 लोगों के चालान कटे

-आईटीएमएस के माध्यम से साल 2023 में लगभग 9,000 लोगों के चालान कटे

-आईटीएमएस के माध्यम से साल 2024 में लगभग 93,000 लोगों के चालान कटे

-आईटीएमएस के माध्यम से साल 2025 में (अगस्त तक) लगभग 47,000 लोगों के चालान कटे