Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Jhunjhunu News: सरकारी स्कूल के छात्र ने बनाया एंटी सुसाइड पंखे का मॉडल, बजेगा अलार्म

झुंझुनूं जिले में पिथूसर कस्बे के एक सरकारी स्कूल के छात्र कविश ने आत्महत्या विरोधी पंखे का एक मॉडल बनाया है। यह उपकरण एक निश्चित वजन का पता चलने पर अलार्म बजाकर तथा पंखा नीचे करके आत्महत्या के प्रयासों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।

2 min read

झुंझुनू

image

Anand Prakash Yadav

Oct 14, 2025

छात्र ​कविश ने बनाया एंटी सुसाइड फैन का मॉडल, पत्रिका फोटो

झुंझुनूं जिले में पिथूसर कस्बे के एक सरकारी स्कूल के छात्र कविश ने आत्महत्या विरोधी पंखे का एक मॉडल बनाया है। यह उपकरण एक निश्चित वजन का पता चलने पर अलार्म बजाकर तथा पंखा नीचे करके आत्महत्या के प्रयासों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मॉडल को जिला स्तरीय विज्ञान मेले में उभरती प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रथम स्थान मिला और अब इसे राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। लेख में राजस्थान में आत्महत्या की बढ़ती संख्या, विशेषकर युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती संख्या पर भी प्रकाश डाला गया है, तथा सुझाव दिया गया है कि परामर्श के साथ-साथ ऐसे उपकरण इन घटनाओं को रोकने में सहायक हो सकते हैं।

ऐसे काम करेगा पंखा

पहला काम: पंखे पर जैसे ही वजन बढ़ने लगेगा इसमें लगे डिवाइस से छात्रावास अधीक्षक या संस्था प्रधान के कमरे में अलार्म बजने लगेगा। जिम्मेदार व्यक्ति अलर्ट हो जाएंगे। कुछ समय में संबंधित व्यक्ति के कमरे तक पहुंचकर उसे बचाया जा सकेगा।

दूसरा काम: पंखे को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, जैसे तय वजन से दस किलो से ज्यादा भार इस पर लटकाया जाएगा तो पंखे में लगी एक विशेष रॉड़ लगभग दो फीट बढ़ जाएगी। इससे पूरा पंखा जमीन की तरफ दो फीट नीचे हो जाएगा। इससे आत्महत्या का प्रयास करने वाले छात्र-छात्रा के पैरों को किसी जमीन, दीवार या टेबल का सहारा मिल जाएगा और उसकी गर्दन पर भार नहीं पड़ने के कारण उसकी जान बच जाएगी।

राजस्थान में हर दिन जा रही 15 की जान

राजस्थान के अपराध रेकॉर्ड के अनुसार औसत हर दिन 15 व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले पांच साल में करीब 27 हजार से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दी है। वहीं सोचनीय वाली बात यह है कि पिछले दो साल में 18 से तीस साल के 4853 युवाओं ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वालों में अधिकतर पुरुष हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसे पंखे, समय-समय पर काउंसलिंग व सकारात्मक वातावरण बच्चों की आत्महत्या रोकने में मददगार साबित होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Oct 2025 11:54 am

Hindi News / Special / Jhunjhunu News: सरकारी स्कूल के छात्र ने बनाया एंटी सुसाइड पंखे का मॉडल, बजेगा अलार्म

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

सरस घी की किल्लत से पांच दिन में सप्लाई कम, मायूस लौट रहे ग्राहक

अलवर

हाड़ौती को मिलेगी नई उड़ान, कोटा ट्रैवल मार्ट से खुलेगा पर्यटन का द्वार, लोकसभा अध्यक्ष ने 300 ट्रेवल एजेंटों को किया संबोधित

कोटा

रेलवे का दिवाली तोहफा, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन कल से, हुबली-भगत की कोठी ट्रेन के ट्रिप बढ़ाए

Railways Diwali Gift Jaipur Bandra Terminus Special Train from tomorrow Hubli Bhagat Ki Kothi train trips extended
जयपुर

मंत्री हीरालाल नागर के काफिले का एक्सीडेंट: पुलिस की कार पलटने से चपेट में आया था मासूम, उपचार के दौरान तोड़ा दम

Police-jeep-overturning-incident-2
टोंक

Rajasthan: दिवाली से पहले इस जिले को बड़ा तोहफा, रिंग रोड के लिए मिला 250 करोड़ का बजट

Sikar Ring Road
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.