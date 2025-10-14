Jhunjhunu News: सरकारी स्कूल के छात्र ने बनाया एंटी सुसाइड पंखे का मॉडल, बजेगा अलार्म

झुंझुनूं जिले में पिथूसर कस्बे के एक सरकारी स्कूल के छात्र कविश ने आत्महत्या विरोधी पंखे का एक मॉडल बनाया है। यह उपकरण एक निश्चित वजन का पता चलने पर अलार्म बजाकर तथा पंखा नीचे करके आत्महत्या के प्रयासों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मॉडल को जिला स्तरीय विज्ञान मेले में उभरती प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रथम स्थान मिला और अब इसे राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। लेख में राजस्थान में आत्महत्या की बढ़ती संख्या, विशेषकर युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती संख्या पर भी प्रकाश डाला गया है, तथा सुझाव दिया गया है कि परामर्श के साथ-साथ ऐसे उपकरण इन घटनाओं को रोकने में सहायक हो सकते हैं।