खुशियों से बढ़ती है जीवन में संतुष्टि

शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी के स्टीव हेक और उनकी टीम ने ब्रिटेन में पार्करन (साप्ताहिक मुफ्त 5 किलोमीटर दौड़/वॉक कार्यक्रम) में भाग लेने वाले लोगों पर अध्ययन किया। इसमें दसियों हजार सर्वे प्रतिक्रियाओं और करीब दस लाख प्रतिभागियों के रिकॉर्ड को जोड़ा गया। नतीजे बताते हैं कि स्वास्थ्य, खुशी और उपलब्धि की भावना जीवन संतुष्टि के सबसे बड़े कारक हैं।