युवाओं में तेजी से बढ़ रही याददाश्त और एकाग्रता की समस्या

अवसाद (डिप्रेशन) की रिपोर्ट करने वालों के जवाब अलग रखे गए और 2020 का साल भी छोड़ दिया गया, क्योंकि महामारी ने आंकड़ों के पैटर्न को बदल दिया था। यह कोई क्लिनिकल टेस्ट नहीं था, बल्कि यह समझने का तरीका था कि लोग अपनी सोचने-समझने की क्षमता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे महसूस कर रहे हैं।