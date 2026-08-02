2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खास खबर

Kota Weather : जुलाई में मानसून की बेरुखी, 81.6 मिमी कम बरसे बादल, अब सावन से उम्मीद

जुलाई में सिर्फ 168.9 मिमी बारिश दर्ज, 3 अगस्त से कोटा संभाग में वर्षा गतिविधियां और घटेंगी इस बार चम्बल के बड़े बांधों के भी गेट नहीं खुले
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Aug 02, 2026

Rain in kota

Rain in kota

इस वर्ष मानसून का जुलाई महीना कोटा शहर के लिए अपेक्षाकृत सूखा रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जुलाई में 81.6 मिलीमीटर कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, जुलाई 2026 में शहर में कुल 168.9 मिमी वर्षा हुई। जबकि जुलाई 2025 में यह आंकड़ा 269.7 मिमी रहा था। कम बारिश का असर शहर के जलाशयों, भूजल स्तर और कृषि गतिविधियों पर भी दिखाई देने लगा है।

मानसून सीजन की शुरुआत 20 जून से हुई थी। 20 से 30 जून के बीच शहर में 19.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद जुलाई में हुई वर्षा को मिलाकर इस मानसून सीजन में अब तक कुल 191.1 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। हालांकि बीच-बीच में अच्छी बारिश के दौर आए। काली घटाएं छाती भी है, लेकिन बादल छका कर निकल गए। पूरे महीने का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी पीछे रहा। इसके चलते इस बार चम्बल के बड़े बांधों के भी गेट नहीं खुले। जबकि पिछले साल बांधों के गेट खुल गए थे।

पहले सप्ताह में कम होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया अब कमजोर होकर सामान्य कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। वर्तमान में यह दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान एवं आसपास के क्षेत्रों पर सक्रिय है। इसके कमजोर पड़ने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में भी कमी आने लगी है। 3 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर शिफ्ट होगी। जिसके चलते कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने की संभावना है। दूसरी ओर 3 से 5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

इस सप्ताह भी संभावना कम

मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों तक कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना कम रहेगी। बारिश में कमी के कारण उमस बढ़ सकती है और दिन के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द कोई नया मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय नहीं हुआ तो अगस्त के पहले सप्ताह में भी कोटा में व्यापक बारिश की संभावना सीमित रहेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

कोटा

मानसून

Pre-monsoon activities start

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

Rajasthan Weather News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Updated on:

02 Aug 2026 08:09 pm

Published on:

02 Aug 2026 08:09 pm

Hindi News / Special / Kota Weather : जुलाई में मानसून की बेरुखी, 81.6 मिमी कम बरसे बादल, अब सावन से उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

मानसून

Dholpur: रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर कार्यों में तेजी दिखाई, मुख्य भवन से कनेक्ट होगा नया एफओबी

Dholpur news
धौलपुर

उभरती प्रतिभा: बेटियां तोड़ रहीं परंपरागत सीमाएं, थ्रो स्पर्धाओं में देविका पुरोहित ने दिखाई दमदार उड़ान

देविका पुरोहित
हुबली

Jaisalmer: रामदेवरा में 20 लाख की लागत से बनी हाइटेक एसी साइंस लैब

pokaran school scince lab
जैसलमेर

Dholpur: महापंचायत में जुटे सैकड़ों लोग, जंगल, जमीन व रोजगार बचाने का निर्णय

Dholpur news
धौलपुर

Kota News : मेडिको इंजीनियरिंग में आइआइटी मद्रास पहली पसंद

IIT Madras
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.