Kota Weather : जुलाई में मानसून की बेरुखी, 81.6 मिमी कम बरसे बादल, अब सावन से उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया अब कमजोर होकर सामान्य कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। वर्तमान में यह दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान एवं आसपास के क्षेत्रों पर सक्रिय है। इसके कमजोर पड़ने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में भी कमी आने लगी है। 3 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर शिफ्ट होगी। जिसके चलते कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने की संभावना है। दूसरी ओर 3 से 5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।