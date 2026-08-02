Kota News : मेडिको इंजीनियरिंग में आइआइटी मद्रास पहली पसंद

मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग के बढ़ते समन्वय ने मेडिको इंजीनियरिंग को तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बना दिया है। आधुनिक चिकित्सा में सीटी स्कैन, एमआरआइ, रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायग्नोसिस के बढ़ते उपयोग के कारण बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से जुड़े पाठ्यक्रमों की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि जोसा काउंसलिंग-2026 के आंकड़े बताते हैं कि इस क्षेत्र में विद्यार्थियों की पहली पसंद अभी भी आइआइटी मद्रास है, जबकि अन्य आइआइटी अपने पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।