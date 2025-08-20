संगीत से याददाश्त तेज होती है – लेकिन सही भावनात्मक जुड़ाव के साथ

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह खोज पढ़ाई और चिकित्सा में मददगार हो सकती है। उदाहरण के लिए, पढ़ाई के बाद संतुलित भावनाओं वाला संगीत सुनना परीक्षा के लिए सही जानकारी याद रखने में सहायक हो सकता है। लेकिन बहुत भावुक संगीत इसका उल्टा असर डाल सकता है। लीएल कहती हैं – “संगीत मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। यही अनुभवों को यादों में बदलने का काम करता है। हमें लगता है कि इसका इस्तेमाल सीखने और इलाज दोनों में किया जा सकता है।” यह केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। उम्र के साथ होने वाली याददाश्त की कमी या अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों के शुरुआती चरणों में भी यह मददगार हो सकता है। PTSD या चिंता से पीड़ित लोगों के लिए संगीत कठिन अनुभवों को बिना हर बारीकी याद किए समझने में सहायक हो सकता है।