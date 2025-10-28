हाइवे पर सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, भरने की मची होड़

- पानी में कपड़ा डाल और फिर निचोड़ कर बर्तनों में भर ले गए ग्रामीण
- हाइवे संख्या123 पर ठाकुरदास के नगला के पास की घटना
- अलवर से40 हजार लीटर सरसों तेल से भरा टैंकर जा रहा था मुरैना
सैंपऊ. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 स्थित ठाकुरदास के नगला के पास सोमवार रात सरसों तेल भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में करीब 40 हजार खाद्य तेल भरा हुआ था जो एमपी के मुरैना जा रहा था। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तेल लूटने वालों में होड़ मच गई। खाद्य तेल से भरने का सिलसिला रात से सुबह तक चला। भारी भीड़ के चलते हाइवे पर भीड़ होने से यातायात बाधित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाद में दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को सीधा करवा। हादसे में चालक-खलासी सुरक्षित बच गए।
जानकारी के अनुसार अलवर से सरसों तेल लदा टैंकर रात में एमपी के पड़ोसी शहर मुरैना जा रहा था। हाइवे संख्या 123 स्थित ठाकुरदास के नगला के पास रात करीब9 बजे एक गाड़ी को बचाने के प्रयास में चालक संतुलन खो बैठा और टैंकर हाइवे किनारे खेत में जा पलटा।दुर्घटना के साथ ही टैंकर में भरा तेल फैलने लगा। जैसे ही सूचना ग्रामीणों तक पहुंची तो बरसात होने के बावजूद रात्रि में ही ग्रामीण खाली बर्तन लेकर तेल भरने पहुंच गए। बड़ी संख्या में लोग तेल को भरकर अपने घरों को ले गए। मंगलवार सुबह होते ही आस-पड़ोस के गांव से भारी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए, जहां पहले सडक़ किनारे गड्ढ़ों में भरा तेल ड्रम, डिब्बे और खाली बर्तनों में भर लिया। इसके बाद पास ही भरे पानी में पानी के ऊपर तैरते तेल को कपड़ों में लेकर अपने बर्तनों में निचोडऩे की होड़ लग गई। पुलिस के पहुंचने पर दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को सही करवाया।
