ग्रामीण सेवा शिविर में पहुंचे अधिकारी, 21 परिवारों को मिले पट्टे



शिविर में टहला तहसीलदार भी मौजूद रहे, हालांकि दोपहर 12 बजे बाद वे पड़ोसी ग्राम पंचायत धीरोड़ा में आयोजित शिविर में भाग लेने चले गए। शिविर में सहायक विकास अधिकारी महेश चंद शर्मा, राजस्व विभाग के कानूनगो मुरारी लाल शर्मा, चिकित्सा विभाग से डॉ. विनोद शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक अशोक शर्मा, जल संसाधन विभाग राजगढ़ के कनिष्ठ अभियंता सूबेदार सिंह गुर्जर, पीएचईडी के रविंद्र कुमार, आशा सहयोगिनियां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहीं।