ग्रामीण सेवा शिविर में पहुंचे अधिकारी, 21 परिवारों को मिले पट्टे

गोलाकाबास कस्बे स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, लेकिन फरियादियों की संख्या काफी कम रही। शिविर में चिकित्सा, जल संसाधन और पीएचईडी विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी पहुंचे।
शिविर में कुल 21 परिवारों को रिहायशी मकानों के पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान टहला और किशोरी भाजपा मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, गिर्राज प्रसाद शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरि शंकर खंडेलवाल, जिला पार्षद सुरेश शर्मा और राजेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
शिविर में टहला तहसीलदार भी मौजूद रहे, हालांकि दोपहर 12 बजे बाद वे पड़ोसी ग्राम पंचायत धीरोड़ा में आयोजित शिविर में भाग लेने चले गए। शिविर में सहायक विकास अधिकारी महेश चंद शर्मा, राजस्व विभाग के कानूनगो मुरारी लाल शर्मा, चिकित्सा विभाग से डॉ. विनोद शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक अशोक शर्मा, जल संसाधन विभाग राजगढ़ के कनिष्ठ अभियंता सूबेदार सिंह गुर्जर, पीएचईडी के रविंद्र कुमार, आशा सहयोगिनियां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहीं।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग