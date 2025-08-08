क्या स्वतंत्रता दिवस से पहले जासूसी करा रहा पाकिस्तान ! तीन दिन पहले जासूस दबोचा और अब बॉर्डर से ड्रोन बरामद

India - Pak Border News: राजस्थान से बड़ी खबर है। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत - पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन जब्त किया गया है। यह ड्रोन राजस्थान से सटी पाकिस्तान की सीमा पर जैसलमेर जिले में मिला है। जहां पर यह मिला है वहां पर आबादी नहीं है। बताया जा रहा है कि बॉर्डर से सिर्फ बीस किमी के एरिया से इसे जब्त किया गया है। इस पर मेड इन चाइना लिखा होने के बारे में भी जानकारी मिल रही है। हालांकि इस बारे में फिलहाल बीएसएफ या लोकल पुलिस ने फिलहाल कोई अधीकृत बयान जारी नहीं किया है।
ड्रोन ऐसे समय में मिला है जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है जो कि पंद्रह अगस्त को है। यह ड्रोन कितने दिन पुराना है, क्या यह आज ही गिरा है या फिर कुछ दिन पहले ऐसा भेजा गया था…? इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जैसलमेर पुलिस और बीएसएफ मिलकर इस बारे में काम कर रही है। पिछले एक सप्ताह में यह तीसरी घटना है कि जो कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलर्ट करने वाली है।
इससे पहले बॉर्डर से सटे हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में करीब आधा किलो से भी ज्यादा वजन का पैकेट बरामद किया गया था। यह हेरोईन का पैकेट था जिसकी कीमत करीब ढाई से तीन करोड़ रुपए थी। करीब चार दिन पहले इसे बरामद किया गया था। उधर तीन दिन पहले जैसलमेर के ही डीआरडीओ केंद्र के नजदीक से पुलिस ने एक युवक को अरेस्ट किया था। वह डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गेस्ट हाउस में तैनात था। उसका नाम महेन्द्र प्रसाद है और वह उत्तराखंड़ का रहने वाला था। उस पर काफी समय से शक था और अब उसे अरेस्ट किया गया। जानकारी मिली है कि वह पाकिस्तानी के लिए जासूसी कर रहा था। उसे जयपुर लाकर पूछताछ की जा रही है।