क्या स्वतंत्रता दिवस से पहले जासूसी करा रहा पाकिस्तान ! तीन दिन पहले जासूस दबोचा और अब बॉर्डर से ड्रोन बरामद

इससे पहले बॉर्डर से सटे हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में करीब आधा किलो से भी ज्यादा वजन का पैकेट बरामद किया गया था। यह हेरोईन का पैकेट था जिसकी कीमत करीब ढाई से तीन करोड़ रुपए थी। करीब चार दिन पहले इसे बरामद किया गया था। उधर तीन दिन पहले जैसलमेर के ही डीआरडीओ केंद्र के नजदीक से पुलिस ने एक युवक को अरेस्ट किया था। वह डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गेस्ट हाउस में तैनात था। उसका नाम महेन्द्र प्रसाद है और वह उत्तराखंड़ का रहने वाला था। उस पर काफी समय से शक था और अब उसे अरेस्ट किया गया। जानकारी मिली है कि वह पाकिस्तानी के लिए जासूसी कर रहा था। उसे जयपुर लाकर पूछताछ की जा रही है।