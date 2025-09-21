सब्जियों में पहली बार पाए गए प्लास्टिक के कण, बढ़ा खाद्य सुरक्षा का खतरा

जयपुर। प्लास्टिक प्रदूषण केवल समुद्र और जंगली जीवों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि यह हमारी रोज़मर्रा की खाने की चीज़ों तक भी पहुंच सकता है। एक नए अध्ययन में यह दिखाया गया है कि नैनोप्लास्टिक (बहुत छोटे प्लास्टिक कण) फसलों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं।