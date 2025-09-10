Rajasthan : RUHS होगा खत्म! RIMS बनेगा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, नहीं रहेंगी एमबीबीएस सीटें

Rajasthan : जयपुर का आरयूएचएस (RUHS) मेडिकल कॉलेज अब एमबीबीएस शिक्षा का केन्द्र नहीं रहेगा। प्रदेश में सुपर स्पेशियलिटी और स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएं मजबूत करने का तर्क देते हुए सरकार ने इसे केवल स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) शिक्षा संस्थान रिम्स के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश और राजधानी जयपुर में एमबीबीएस की 150 सीटों की कटौती होगी। इसके साथ ही रिम्स क्वार्टर्नरी रेफरल अस्पताल रहेगा। जिससे यहां साधारण बीमारियों का इलाज नहीं होने की आशंका है। हालांकि इसके लिए अभी स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।