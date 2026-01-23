6 लाख छात्रों को मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर, 65 लाख अभिभावक जुड़ेंगे, राजस्थान में आज बन रहा ये बड़ा रिकॉर्ड

इस दौरान छात्रों को निःशुल्क साइकिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर भी वितरित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि करीब 6 लाख विद्यार्थियों को परिवहन वाउचर की राशि का लाभ मिले, जिससे स्कूल आने-जाने में किसी तरह की बाधा न रहे। मेगा आयोजन में करीब 5000 विद्यार्थी, 1000 अभिभावक और 500 शिक्षक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। इसके साथ ही कॉलेज शिक्षा से जुड़े लगभग 5000 और कौशल शिक्षा से जुड़े 1000 प्रतिभागियों की उपस्थिति भी संभावित है।