6 लाख छात्रों को मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर, 65 लाख अभिभावक जुड़ेंगे, राजस्थान में आज बन रहा ये बड़ा रिकॉर्ड

Mega PTM In Rajasthan: वसंत पंचमी के पावन अवसर पर राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। प्रदेश का शिक्षा विभाग आज राज्यभर में मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) और निपुण मेले का आयोजन कर रहा है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा शैक्षिक सहभागिता कार्यक्रम माना जा रहा है।
इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की सीखने की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और अभिभावकों को शिक्षा व्यवस्था से सीधे जोड़ना है। शिक्षा विभाग ने मेगा PTM और निपुण मेले में करीब 65 लाख अभिभावकों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम प्रदेश के सभी पीडी, यूसीडी स्तर के राजकीय विद्यालयों में एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं।
राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुर के कॉमर्स कॉलेज परिसर में सुबह 11 बजे आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, निपुण लक्ष्य और स्कूल शिक्षा से जुड़े अनुभवों पर चर्चा करेंगे।
इस दौरान छात्रों को निःशुल्क साइकिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर भी वितरित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि करीब 6 लाख विद्यार्थियों को परिवहन वाउचर की राशि का लाभ मिले, जिससे स्कूल आने-जाने में किसी तरह की बाधा न रहे। मेगा आयोजन में करीब 5000 विद्यार्थी, 1000 अभिभावक और 500 शिक्षक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। इसके साथ ही कॉलेज शिक्षा से जुड़े लगभग 5000 और कौशल शिक्षा से जुड़े 1000 प्रतिभागियों की उपस्थिति भी संभावित है।
प्रदेश के सभी जिलों में जिला और ब्लॉक स्तर पर वर्चुअली मुख्यमंत्री से जुड़ने की व्यवस्था की गई है। इससे हर जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक इस ऐतिहासिक संवाद का हिस्सा बन सकेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह आयोजन न केवल राजस्थान बल्कि देश में अब तक का सबसे बड़ा शैक्षिक सहभागिता कार्यक्रम साबित हो सकता है, जो स्कूल शिक्षा में सामूहिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता को नई दिशा देगा।
