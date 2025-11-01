Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Rajasthan Politics: डोटासरा का भाजपा पर हमला, अंता उपचुनाव और SIR प्रक्रिया में नहीं होगी वोट चोरी

Govind Singh Dotasra:कांग्रेस ने बनाए 51 हजार BLA, सभी विधानसभा क्षेत्रों में होंगे ऑब्जर्वर नियुक्त। डोटासरा बोले—कांग्रेस सजग, किसी भी वैध मतदाता का वोट नहीं कटने देंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 01, 2025

Govind Singh Dotasara

फोटो- एक्स हैंडल

BLA Training: जयपुर। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर अंता उपचुनाव और SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की वोट चोरी अब न तो अंता उपचुनाव में चलेगी और न ही SIR प्रक्रिया में। डोटासरा ने बताया कि आयोग ने दो दिन में बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) को प्रशिक्षण देने का दावा किया था, लेकिन अब तक किसी भी BLA को प्रशिक्षण की जानकारी नहीं दी गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 51,000 से अधिक BLA नियुक्त कर उनके नाम और फोन नंबरों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंप दी है, फिर भी प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। डोटासरा ने ऐलान किया कि कांग्रेस अब सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपने स्तर पर ऑब्जर्वर नियुक्त करेगी और BLA को एकत्रित कर व्यवस्थित प्रशिक्षण दिलाएगी।

उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह सतर्क है। पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से न काटा जाए। डोटासरा ने कहा कि भाजपा की कोई भी चाल अब सफल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस हर बूथ पर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार है।

ये भी पढ़ें

Farmers Welfare: सहकारिता में नई क्रांति, जानिए कैसे 8.90 लाख लोगों ने बदली राजस्थान की तस्वीर
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Nov 2025 04:55 pm

Hindi News / Special / Rajasthan Politics: डोटासरा का भाजपा पर हमला, अंता उपचुनाव और SIR प्रक्रिया में नहीं होगी वोट चोरी

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

Train News: दीपावली और छठ पूजा के बाद लौटने वालों के लिए खुशखबरी, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमिंग

Train news
जोधपुर

Rajasthan: बस संचालक क्यों कर रहे हैं हड़ताल? किस बात को लेकर है विवाद? थमे 8000 निजी बसों के पहिए

Private bus operators strike
जयपुर

November Rain Alert: नवंबर महीने के 2 दिन भारी, पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश का बड़ा अलर्ट

rain alert
जयपुर

Rajasthan News : शराब ठेका फायरिंग प्रकरण का मास्टरमाइंड कपिल पंडित गिरफ्तार

चूरू

Rajasthan: फ्री के गेहूं लेने वालों से वसूली करेगी सरकार, प्रतिकिलो के हिसाब से देने होंगे इतने रुपये

free wheat in Jhunjhunu
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.