Rajasthan Politics: डोटासरा का भाजपा पर हमला, अंता उपचुनाव और SIR प्रक्रिया में नहीं होगी वोट चोरी

फोटो- एक्स हैंडल
BLA Training: जयपुर। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर अंता उपचुनाव और SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की वोट चोरी अब न तो अंता उपचुनाव में चलेगी और न ही SIR प्रक्रिया में। डोटासरा ने बताया कि आयोग ने दो दिन में बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) को प्रशिक्षण देने का दावा किया था, लेकिन अब तक किसी भी BLA को प्रशिक्षण की जानकारी नहीं दी गई है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 51,000 से अधिक BLA नियुक्त कर उनके नाम और फोन नंबरों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंप दी है, फिर भी प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। डोटासरा ने ऐलान किया कि कांग्रेस अब सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपने स्तर पर ऑब्जर्वर नियुक्त करेगी और BLA को एकत्रित कर व्यवस्थित प्रशिक्षण दिलाएगी।
उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह सतर्क है। पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से न काटा जाए। डोटासरा ने कहा कि भाजपा की कोई भी चाल अब सफल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस हर बूथ पर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार है।
