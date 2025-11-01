Rajasthan Politics: डोटासरा का भाजपा पर हमला, अंता उपचुनाव और SIR प्रक्रिया में नहीं होगी वोट चोरी

BLA Training: जयपुर। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर अंता उपचुनाव और SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की वोट चोरी अब न तो अंता उपचुनाव में चलेगी और न ही SIR प्रक्रिया में। डोटासरा ने बताया कि आयोग ने दो दिन में बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) को प्रशिक्षण देने का दावा किया था, लेकिन अब तक किसी भी BLA को प्रशिक्षण की जानकारी नहीं दी गई है।