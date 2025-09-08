Rajasthan Weather : आवक धीमी पड़ी, बंद हो गए चंबल के बांधों के गेट

जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता कन्हैयालाल गुर्जर ने बताया कि राणा प्रताप सागर बांध का एक गेट साढ़े दस और दूसरा पौने ग्यारह बजे बंद कर दिया गया। गांधीसागर के तीन स्लूज गेट दोपहर डेढ़ बजे बाद बंद किए गए। कोटा बैराज के चार गेट बंद कर दिए गए। अब एक गेट तीन फीट खोलकर 3700 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है।