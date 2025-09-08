Rajasthan Weather : आवक धीमी पड़ी, बंद हो गए चंबल के बांधों के गेट

पिछले 43 घंटों से चंबल नदी के चार बांधों के गेट खोलकर की जा रही पानी की निकासी सोमवार दोपहर तक पूरी तरह थम गई। पानी की आवक कम होने से धीरे-धीरे बांधों के गेट बंद होते गए। अब पन बिजलीघरों से बिजली उत्पादन कर पानी की निकासी की जा रही है।
जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता कन्हैयालाल गुर्जर ने बताया कि राणा प्रताप सागर बांध का एक गेट साढ़े दस और दूसरा पौने ग्यारह बजे बंद कर दिया गया। गांधीसागर के तीन स्लूज गेट दोपहर डेढ़ बजे बाद बंद किए गए। कोटा बैराज के चार गेट बंद कर दिए गए। अब एक गेट तीन फीट खोलकर 3700 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है।
बांधों का जलस्तर
बांध का नाम भराव क्षमता वर्तमान जलस्तर
गांधीसागर 1312 1308.84
राणा प्रताप सागर 1157.50 1156.27
जवाहर सागर 978 975
भराव क्षमता एवं जलस्तर फीट में
नवनेरा बांध के तीन गेट खुले
कोटा जिले के बूढ़ादीत क्षेत्र के कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बांध के सोमवार को तीन गेट खुले हुए हैं। तीनों गेट से 36424 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बांध का भराव क्षेत्र का जल स्तर 213.45 मीटर है।