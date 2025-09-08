Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Weather : आवक धीमी पड़ी, बंद हो गए चंबल के बांधों के गेट

अब पन बिजलीघरों से बिजली उत्पादन कर पानी की निकासी की जा रही

कोटा

Shailendra Tiwari

Sep 08, 2025

Due to heavy rains, three gates of Kota Barrage were opened
Kota Barrage: Patrika

पिछले 43 घंटों से चंबल नदी के चार बांधों के गेट खोलकर की जा रही पानी की निकासी सोमवार दोपहर तक पूरी तरह थम गई। पानी की आवक कम होने से धीरे-धीरे बांधों के गेट बंद होते गए। अब पन बिजलीघरों से बिजली उत्पादन कर पानी की निकासी की जा रही है।

जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता कन्हैयालाल गुर्जर ने बताया कि राणा प्रताप सागर बांध का एक गेट साढ़े दस और दूसरा पौने ग्यारह बजे बंद कर दिया गया। गांधीसागर के तीन स्लूज गेट दोपहर डेढ़ बजे बाद बंद किए गए। कोटा बैराज के चार गेट बंद कर दिए गए। अब एक गेट तीन फीट खोलकर 3700 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है।

बांधों का जलस्तर

बांध का नाम भराव क्षमता वर्तमान जलस्तर

गांधीसागर 1312             1308.84

राणा प्रताप सागर 1157.50             1156.27

जवाहर सागर 978 975

भराव क्षमता एवं जलस्तर फीट में

नवनेरा बांध के तीन गेट खुले

कोटा जिले के बूढ़ादीत क्षेत्र के कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बांध के सोमवार को तीन गेट खुले हुए हैं। तीनों गेट से 36424 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बांध का भराव क्षेत्र का जल स्तर 213.45 मीटर है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

कोटा

मानसून

Pre-monsoon activities start

राजस्थान मानसून

Rajasthan Weather News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 08:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Weather : आवक धीमी पड़ी, बंद हो गए चंबल के बांधों के गेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.