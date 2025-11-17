Rajasthan: 63.85 लाख ‘गरीब जमींदार’ भी उठा रहे गरीबों के हक का मुफ्त का गेहूं, 6 लाख से ज्यादा किसानों के हटाए नाम

खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़झाला, पत्रिका फोटो
Food Security Scheme: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों की बड़ी संख्या सामने आई है। किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्टर्ड किसानों का डेटा खंगाला गया तो सामने आया कि 2.47 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले 63.85 लाख जमींदार भी गरीबों के हक का गेहूं उठा रहे थे। केंद्र से इनकी सूची मिलने के बाद खाद्य विभाग ने सत्यापन किया। इसके बाद 2.47 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले 6 लाख से ज्यादा किसानों के नाम हटा दिए हैं।
जानकारी के अनुसार अभी तक कार मालिक, 25 लाख से ज्यादा टर्न ओवर, 6 लाख से ज्यादा वार्षिक आय समेत 15 श्रेणी बना कर केंद्र सरकार योजना में अपात्रों को बाहर कर रही थी। केंद्र सरकार के पास ये शिकायतें भी लगातार पहुंच रहीं थी कि लाखों ऐसे अपात्र भी योजना में गरीबों के हक का गेहूं उठा रहे हैं। इसके बाद किसान सम्मान निधि के लिए 2.47 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले जमींदार पहली बार निशाने पर आए।
|क्रमांक
|श्रेणी
|कुल चिन्हित (लाख/संख्या)
|हटाए गए (लाख/संख्या)
|1
|2.47 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले
|63.85 लाख
|6.04 लाख
|2
|अंतरजिला डुप्लीकेट आधार
|1.04 लाख
|71,985
|3
|अंतरराज्यीय डुप्लीकेट आधार
|4,442
|2,976
|4
|100 साल से अधिक आयु वाले
|3,196
|1,390
|5
|1 साल से गेहूँ नहीं लेने वाले
|4.10 लाख
|4.08 लाख
|6
|6 माह से गेहूँ नहीं लेने वाले
|5.07 लाख
|4.97 लाख
|7
|6 लाख से ज्यादा आय वाले
|2.29 लाख
|1.66 लाख
|8
|25 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले
|4,129
|3,464
|9
|कंपनी में डायरेक्टर
|19,111
|11,283
|10
|कार मालिक
|1.72 लाख
|51,052
राज्य के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा और अतिरिक्त आयुक्त पूनम प्रसाद सागर खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों को हटाने की सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बावजूद इसके योजना में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग