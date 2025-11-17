Rajasthan: 63.85 लाख ‘गरीब जमींदार’ भी उठा रहे गरीबों के हक का मुफ्त का गेहूं, 6 लाख से ज्यादा किसानों के हटाए नाम

Food Security Scheme: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों की बड़ी संख्या सामने आई है। किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्टर्ड किसानों का डेटा खंगाला गया तो सामने आया कि 2.47 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले 63.85 लाख जमींदार भी गरीबों के हक का गेहूं उठा रहे थे। केंद्र से इनकी सूची मिलने के बाद खाद्य विभाग ने सत्यापन किया। इसके बाद 2.47 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले 6 लाख से ज्यादा किसानों के नाम हटा दिए हैं।