सरकारी अनदेखी के चलते खुले आसमान तले मनाया गणतंत्र दिवस, सरकारी मंजूरी के बिना स्कूल ढहा दिया

सादुलपुर. गत वर्ष मानसून में झालावाड़ की स्कूल इमारत के ढह जाने के हादसे के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया, लेकिन केवल जर्जर स्कूलों को कंडम घोषित कर ध्वस्त कर देने तक ही सीमित रह गया। निर्माण कार्य के नाम पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका ताजा और दुखद उदाहरण सादुलपुर के गांव धानोठी छोटी में देखने को मिला। यहां के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की पूरी बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई है, लेकिन करीब 128 छात्र-छात्राओं के लिए आज तक एक भी कक्षा कक्ष नहीं बना। गांववासियों ने बताया कि 77वां गणतंत्र दिवस भी बच्चों ने खुले आसमान के नीचे मनाया, क्योंकि स्कूल की नई इमारत का सपना अभी भी अधर में है। ग्रामीणों और अभिभावकों की ओर से शिक्षा निदेशालय, सचिवालय और मंत्रालय को कम से कम 10 नए कक्षा-कक्ष और लाइब्रेरी निर्माण की अनेक बार लिखित मांग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।