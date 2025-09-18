सेवानिवृत्ति मानसिक स्वास्थ्य को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है

कम आय वाले सेवानिवृत्त लोगों ने सेवानिवृत्ति के दौरान सबसे कम मानसिक स्वास्थ्य बताया, हालांकि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद उनमें सुधार दिखा। लगभग ढाई साल बाद यह रुझान फिर नीचे जाने लगा, यानी शुरुआत की “हनीमून” अवधि के बाद नई चुनौतियाँ सामने आईं। मध्य-आय वाले लोग सेवानिवृत्ति से पहले ही बेहतर होते गए और इसके बाद भी सुधार जारी रहा। लेकिन शारीरिक रूप से कठिन नौकरी करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर रही और सेवानिवृत्ति के बाद भी नीचे ही रही। उच्च आय वाले सेवानिवृत्त लोगों में बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन कई ने सेवानिवृत्ति वाले साल में स्पष्ट सुधार अनुभव किया। जो लोग देर से सेवानिवृत्त हुए, उनका सुधार उस साल अपेक्षाकृत धीमा रहा। ज्यूफेई ली ने कहा, “इन चरणों को समझना इस बात पर प्रकाश डालता है कि लोग आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करते समय किस तरह समायोजन की प्रक्रिया से गुजरते हैं।”