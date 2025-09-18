सेवानिवृत्ति मानसिक स्वास्थ्य को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है

जयपुर. सेवानिवृत्ति हर किसी के लिए मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का समान उपाय नहीं है। कुछ लोग खुद को हल्का महसूस करते हैं, कुछ ठहर जाते हैं, और कुछ शुरुआती चमक फीकी पड़ने के बाद और भी बदतर महसूस करते हैं। एक नए विश्लेषण ने यह दिखाया है कि कौन लोग लाभ पाते हैं और किन्हें मदद की ज़रूरत है। इसमें आय, नौकरी की मांग और समय को सबसे अहम कारक बताया गया है।
यह अध्ययन एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड लैंग्वेज साइंसेज़ की ज्यूफेई ली के नेतृत्व में किया गया। टीम ने नीदरलैंड्स में किए गए 17 वार्षिक सर्वेक्षणों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए 1,538 वयस्कों का विश्लेषण किया, जिसमें सेवानिवृत्ति से पांच साल पहले और पाँच साल बाद तक मानसिक स्वास्थ्य को ट्रैक किया गया। यह डच पैनल एक संभाव्यता नमूना है, जिससे नतीजों को सामान्य सेवानिवृत्त लोगों का प्रतिनिधि माना जा सकता है, न कि केवल स्वयंसेवकों का। शोधकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति को एक ही “पहले और बाद” की घटना मानने के बजाय इसे चरणों में बाँटकर देखा कि किसमें सुधार होता है और किसमें गिरावट आती है।
मानसिक स्वास्थ्य को MHI 5 नामक उपकरण से मापा गया, जिसमें पाँच छोटे प्रश्न होते हैं जो मनोवैज्ञानिक सुख-समृद्धि, अवसाद और चिंता के लक्षणों को दर्शाते हैं। टीम ने पीसवाइज़ ग्रोथ कर्व मॉडल का इस्तेमाल किया, जो समय के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग बदलावों को पकड़ता है। इससे पता चलता है कि सेवानिवृत्ति के साल में जो त्वरित बढ़ोतरी होती है, वह बनी रहती है, स्थिर हो जाती है या उलट जाती है। यह भी सामने आया कि आय समूहों में केवल औसत स्तर ही अलग नहीं होते बल्कि उनके बदलावों की दिशा भी अलग होती है।
कम आय वाले सेवानिवृत्त लोगों ने सेवानिवृत्ति के दौरान सबसे कम मानसिक स्वास्थ्य बताया, हालांकि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद उनमें सुधार दिखा। लगभग ढाई साल बाद यह रुझान फिर नीचे जाने लगा, यानी शुरुआत की “हनीमून” अवधि के बाद नई चुनौतियाँ सामने आईं। मध्य-आय वाले लोग सेवानिवृत्ति से पहले ही बेहतर होते गए और इसके बाद भी सुधार जारी रहा। लेकिन शारीरिक रूप से कठिन नौकरी करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर रही और सेवानिवृत्ति के बाद भी नीचे ही रही। उच्च आय वाले सेवानिवृत्त लोगों में बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन कई ने सेवानिवृत्ति वाले साल में स्पष्ट सुधार अनुभव किया। जो लोग देर से सेवानिवृत्त हुए, उनका सुधार उस साल अपेक्षाकृत धीमा रहा। ज्यूफेई ली ने कहा, “इन चरणों को समझना इस बात पर प्रकाश डालता है कि लोग आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करते समय किस तरह समायोजन की प्रक्रिया से गुजरते हैं।”
औसत आय वाले लोगों में, जिनकी नौकरियां अधिक शारीरिक परिश्रम वाली थीं, उनकी मानसिक स्थिति सेवानिवृत्ति के दौरान लगातार कम रही। संबंधित शोध यह दिखाता है कि कठिन शारीरिक काम छोड़ने पर लोगों की स्वास्थ्य-धारणा बेहतर होती है, जो इस अंतर को समझाने में मदद करता है। मानसिक रूप से कठिन नौकरियों का असर मानसिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट नहीं दिखा। यह अंतर बताता है कि शारीरिक परिश्रम का असर जल्दी सेवानिवृत्ति के बाद भी लंबी छाया डाल सकता है।
पहले हुए अध्ययनों ने भी कहा है कि सेवानिवृत्ति एक “संसाधन-आधारित और बहु-चरणीय” प्रक्रिया है, न कि एक ही कदम।इस अध्ययन की वक्ररेखाएँ उसी तस्वीर में फिट बैठती हैं—सेवानिवृत्ति वाले साल में एक त्वरित उछाल और बाद में कुछ समूहों में गिरावट, जब नई वास्तविकताएं, दिनचर्याएं और आर्थिक स्थितियां स्थापित हो जाती हैं। उच्च आय वालों में देर से सेवानिवृत्ति करने पर उस साल में सुधार धीमा दिखा। इसका मतलब यह नहीं है कि देर से रिटायर होना हानिकारक है, बल्कि शुरुआती लाभ थोड़ा कम हो सकता है।
नीदरलैंड्स में 2025 तक अधिकतर लोगों के लिए पेंशन आयु 67 वर्ष है, जिससे यह समझ आता है कि सैंपल में कई लोग अपने साठ के दशक के उत्तरार्ध में सेवानिवृत्त हुए। यह समझना कि किन चरणों में गिरावट सबसे अधिक होती है, परिवारों और सेवाओं को मदद समय पर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है। सभी आय समूहों में सामान्य तौर पर सेवानिवृत्ति से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देखा गया, लेकिन कुछ चरणों में गिरावट भी आई। ये संवेदनशील दौर बताते हैं कि लक्षित सहायता बहुत मूल्यवान हो सकती है।
जैसे—
नियोक्ताओं के लिए, अंतिम कामकाजी वर्षों में शारीरिक दबाव कम करना सेवानिवृत्ति के बाद मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में सहायक हो सकता है। स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए, MHI 5 जैसे उपकरणों से स्क्रीनिंग शुरुआती जोखिम पहचान सकती है, ताकि लोग सेवानिवृत्ति के शुरुआती वर्षों के बाद अकेले संघर्ष न करें।
MHI 5 बड़े पैमाने पर किए गए अध्ययनों में अवसाद और चिंता विकार के उच्च जोखिम वाले लोगों को पहचानने के लिए सटीक उपकरण है, इसलिए यह लम्बे सर्वेक्षणों में उपयोगी है। पीसवाइज मॉडल तेज और धीमे दोनों तरह के बदलावों को दर्ज करने में मदद करता है। साथ ही, डच संभाव्यता नमूना इस बात को मज़बूत करता है कि पैटर्न केवल संयोग का परिणाम नहीं हैं। फिर भी, यह अध्ययन केवल एक देश और उसकी खास पेंशन व्यवस्था पर आधारित था और इसमें स्वेच्छिक और अनैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच अंतर नहीं किया गया। इन सीमाओं से अगला स्पष्ट कदम सामने आता है—यह जाँचना कि क्या अलग-अलग देशों, पेंशन नियमों और विविध नौकरियों/संसाधनों वाले समूहों में भी ऐसे बहु-चरणीय पैटर्न दिखाई देते हैं। यह अध्ययन SSM – Mental Health पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।