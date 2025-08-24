समुद्र का स्तर अनुमान के अनुसार बढ़ रहा है – आगे और बड़ा खतरा

जयपुर। सदियों से इंसान समुद्र के स्तर को समझने के लिए तटीय निशानों और ज्वार मापक यंत्रों पर निर्भर था। लेकिन सैटेलाइट्स आने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 1990 के दशक से अंतरिक्ष में लगे यंत्र समुद्र की सतह की ऊंचाई का सटीक और वैश्विक रिकॉर्ड दे रहे हैं। इन आंकड़ों से पता चला कि समुद्र का स्तर वास्तव में बढ़ रहा है और दशकों पहले किए गए अनुमान काफी हद तक सही साबित हुए।