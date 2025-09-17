Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

Sikar: शॉर्ट कट के चक्कर में अनाथ हो गए 6 बच्चे, पीहर से 300 मीटर पहले ऐसे हुई महिला की दर्दनाक मौत

6 Children Became Orphan After Mother Died: मृतका के छह बच्चे हैं जिनमें चार लड़की और दो लड़के हैं। पति मनोहर की पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस जांच में परिजनों ने किसी के भी खिलाफ शिकायत नहीं दी है।

सीकर

Akshita Deora

Sep 17, 2025

Rajasthan Police
प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

Train Hit Woman: सीकर के उद्योग नगर थाना इलाके में दासा की ढाणी के पास ट्रेन से कटकर महिला की मौत हो गई है। महिला पीहर ’मेहरों की ढाणी’आई हुई थी। पीहर के घर से करीब 200-300 मीटर दूर ट्रेन की पटरियां हैं, यहीं पर यह घटना घटित हुई।

उद्योग नगर थाने के हैड कांस्टेबल मदनलाल ने बताया कि दासा की ढाणी के पास महिला गुलाबी देवी (45) पत्नी मनोहर रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान दाहिने साइड से उसका शरीर ट्रेन से टकराया। इससे उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

Bhilwara: पहले अस्थि विसर्जन करने गए परिवार का जयपुर में एक्सीडेंट, 7 की मौत… फिर अंतिम संस्कार के बाद 7 डूबे, 2 की मौत
भीलवाड़ा
Death due to accident in Bhilwara

महिला मूल रूप से रानोली इलाके के शेरपुरा गांव की रहने वाली है। महिला की मौत के बाद उसके छह बच्चे अनाथ हो गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

6 बच्चे, पति की हो चुकी थी मौत

मृतका के छह बच्चे हैं जिनमें चार लड़की और दो लड़के हैं। पति मनोहर की पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस जांच में परिजनों ने किसी के भी खिलाफ शिकायत नहीं दी है। ऐसे में अब परिवार बिखर गया है, छह बच्चों के पालन-पोषण व पढ़ाई का संकट गहरा गया है।

लापरवाही से हो रहे हैं आए दिन हादसे

रेलवे स्टेशन से लेकर दासा की ढाणी फाटक तक दोनों और कॉलोनियां बसी हैं। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग शॉर्ट कट के चक्कर में पैदल ही पटरियों से होकर एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी व बाजार आते-जाते हैं, इसके चलते कई राहगीर हादसे का शिकार हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि रेलवे को ट्रेक के दोनों ओर चारदीवारी या तारबंदी करनी चाहिए ताकि ट्रेक पर कोई पैदल नहीं चले।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: मां नहीं बन पाई तो विवाहिता को जिंदा जलाया, पुलिस ने अधजले शव को चिता से निकाला; पति के दूसरी महिला से थे अवैध संबंध
भरतपुर
Deeg-Murder-Case-1

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: शॉर्ट कट के चक्कर में अनाथ हो गए 6 बच्चे, पीहर से 300 मीटर पहले ऐसे हुई महिला की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.