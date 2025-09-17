Sikar: शॉर्ट कट के चक्कर में अनाथ हो गए 6 बच्चे, पीहर से 300 मीटर पहले ऐसे हुई महिला की दर्दनाक मौत

रेलवे स्टेशन से लेकर दासा की ढाणी फाटक तक दोनों और कॉलोनियां बसी हैं। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग शॉर्ट कट के चक्कर में पैदल ही पटरियों से होकर एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी व बाजार आते-जाते हैं, इसके चलते कई राहगीर हादसे का शिकार हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि रेलवे को ट्रेक के दोनों ओर चारदीवारी या तारबंदी करनी चाहिए ताकि ट्रेक पर कोई पैदल नहीं चले।