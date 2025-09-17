Sikar: शॉर्ट कट के चक्कर में अनाथ हो गए 6 बच्चे, पीहर से 300 मीटर पहले ऐसे हुई महिला की दर्दनाक मौत

Train Hit Woman: सीकर के उद्योग नगर थाना इलाके में दासा की ढाणी के पास ट्रेन से कटकर महिला की मौत हो गई है। महिला पीहर ’मेहरों की ढाणी’आई हुई थी। पीहर के घर से करीब 200-300 मीटर दूर ट्रेन की पटरियां हैं, यहीं पर यह घटना घटित हुई।
उद्योग नगर थाने के हैड कांस्टेबल मदनलाल ने बताया कि दासा की ढाणी के पास महिला गुलाबी देवी (45) पत्नी मनोहर रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान दाहिने साइड से उसका शरीर ट्रेन से टकराया। इससे उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई।
महिला मूल रूप से रानोली इलाके के शेरपुरा गांव की रहने वाली है। महिला की मौत के बाद उसके छह बच्चे अनाथ हो गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मृतका के छह बच्चे हैं जिनमें चार लड़की और दो लड़के हैं। पति मनोहर की पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस जांच में परिजनों ने किसी के भी खिलाफ शिकायत नहीं दी है। ऐसे में अब परिवार बिखर गया है, छह बच्चों के पालन-पोषण व पढ़ाई का संकट गहरा गया है।
रेलवे स्टेशन से लेकर दासा की ढाणी फाटक तक दोनों और कॉलोनियां बसी हैं। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग शॉर्ट कट के चक्कर में पैदल ही पटरियों से होकर एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी व बाजार आते-जाते हैं, इसके चलते कई राहगीर हादसे का शिकार हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि रेलवे को ट्रेक के दोनों ओर चारदीवारी या तारबंदी करनी चाहिए ताकि ट्रेक पर कोई पैदल नहीं चले।