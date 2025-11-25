SIR Effect : कांग्रेस समर्थक क्षेत्रों में 25 हजार वोट काटने की कोशिश, गोविंद डोटासरा का दावा

राजस्थान में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा। फाइल फोटो पत्रिका
SIR Effect : कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने शनिवार को एसआइआर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस समर्थित विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वोट काटने की तैयारी की जा रही है। एक-एक विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोट एएसडी (एब्सेंट, शिटेड, डेथ) के नाम पर गायब किए जा रहे हैं।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीएलओ की लॉगिन आइडी को दूसरी जगह से चलाया जा रहा है, जिससे मतदाता सूची में हेरफेर की आशंका है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत में कहा कि ‘एएसडी’ प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गड़बड़ी ‘एब्सेंट’ कैटेगरी में हो रही है, जहां वोटर के घर पर न मिलने का हवाला देकर उसका नाम काट दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि शिफ्टेड में 50 प्रतिशत और डेथ कैटेगरी में भी 10 प्रतिशत तक बेईमानी की आशंका है। उन्होंने कहा कि बीएलओ हमारे बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) से संपर्क नहीं करते और बाद में आंकड़े दिखाने की बात कहते हैं, जबकि प्रक्रिया ऑनलाइन भरी जा रही है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों और एसआइआर अभियान की समीक्षा के लिए राजस्थान कांग्रेस की संयुक्त बैठक 29 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर होगी।
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे, जबकि राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे।
राजस्थान में 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम शुरू हुआ है। 21 दिन बीत चुके हैं। गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की गति लगातार बढ़ रही है।
4 नवंबर 2025 से 04 दिसंबर 2025 : घर–घर गणना एवं सत्यापन चरण।
9 दिसंबर 2025 : ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन।
9 दिसंबर 2025 से 08 जनवरी 2026 : दावे और आपत्तियों की अवधि।
7 फरवरी 2026 : अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग