Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SIR Effect : कांग्रेस समर्थक क्षेत्रों में 25 हजार वोट काटने की कोशिश, गोविंद डोटासरा का दावा

SIR Effect : राजस्थान में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा का दावा है कि सरकार एसआइआर प्रक्रिया के तहत कांग्रेस समर्थित विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वोट काटने की तैयारी कर रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 25, 2025

SIR Effect Rajasthan Congress supporting areas Attempt to cut 25,000 votes Govind Dotasra claims

राजस्थान में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा। फाइल फोटो पत्रिका

SIR Effect : कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने शनिवार को एसआइआर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस समर्थित विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वोट काटने की तैयारी की जा रही है। एक-एक विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोट एएसडी (एब्सेंट, शिटेड, डेथ) के नाम पर गायब किए जा रहे हैं।

दूसरी जगह से चलाया जा रहा बीएलओ की लॉगिन आइडी

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीएलओ की लॉगिन आइडी को दूसरी जगह से चलाया जा रहा है, जिससे मतदाता सूची में हेरफेर की आशंका है।

सबसे ज्यादा गड़बड़ी ‘एब्सेंट’ कैटेगरी में

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत में कहा कि ‘एएसडी’ प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गड़बड़ी ‘एब्सेंट’ कैटेगरी में हो रही है, जहां वोटर के घर पर न मिलने का हवाला देकर उसका नाम काट दिया जाता है।

बीएलओ हमारे बीएलए से नहीं करते संपर्क

उन्होंने कहा कि शिफ्टेड में 50 प्रतिशत और डेथ कैटेगरी में भी 10 प्रतिशत तक बेईमानी की आशंका है। उन्होंने कहा कि बीएलओ हमारे बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) से संपर्क नहीं करते और बाद में आंकड़े दिखाने की बात कहते हैं, जबकि प्रक्रिया ऑनलाइन भरी जा रही है।

बैठक 29 नवंबर को

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों और एसआइआर अभियान की समीक्षा के लिए राजस्थान कांग्रेस की संयुक्त बैठक 29 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर होगी।

बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे, जबकि राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे।

राजस्थान में एसआइआर कार्यक्रम

राजस्थान में 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम शुरू हुआ है। 21 दिन बीत चुके हैं। गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की गति लगातार बढ़ रही है।

4 नवंबर 2025 से 04 दिसंबर 2025 : घर–घर गणना एवं सत्यापन चरण।
9 दिसंबर 2025 : ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन।
9 दिसंबर 2025 से 08 जनवरी 2026 : दावे और आपत्तियों की अवधि।
7 फरवरी 2026 : अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime : भाजपा नेता ने छोटे भाई के पैर बांध दांतले से गला रेता, फिर आरोपी ने बनाई झूठी कहानी
सीकर
Sikar Tarpura village land dispute BJP leader Mukesh Bhinchhar younger brother kill accused fabricated story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SIR Effect : कांग्रेस समर्थक क्षेत्रों में 25 हजार वोट काटने की कोशिश, गोविंद डोटासरा का दावा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर तक सुनवाई टाली

Sonam Wangchuk detention case Supreme Court will now hear case on 8 December
जयपुर

Rajasthan: 46 करोड़ के घोटाले में कमेटी को कोई अफसर नहीं मिला दोषी, अब CBI कर रही जांच; जानें पूरा मामला

Electricity
जयपुर

Rajasthan: जयपुर में नाइट ड्राइव बन रही ‘डेंजर ज़ोन’, कारों को निशाना बना रहे बाइकर्स, दहशत में लोग

जयपुर

Jaipur: ‘लेट नाइट पार्टीज’ पर पुलिस सख्त, देर रात 22 जगहों पर Raid… कई युवा हिरासत में, जानें कहां हुआ Action

जयपुर

Dharmendra Passed Away: राजस्थान से धर्मेंद्र की खास यादें… हेमा से शादी के बाद जयपुर में दी थी पार्टी, राजस्थानी फिल्म में भी किया काम

Dharmendra-1-4
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.