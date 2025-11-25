SIR Effect : कांग्रेस समर्थक क्षेत्रों में 25 हजार वोट काटने की कोशिश, गोविंद डोटासरा का दावा

SIR Effect : कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने शनिवार को एसआइआर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस समर्थित विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वोट काटने की तैयारी की जा रही है। एक-एक विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोट एएसडी (एब्सेंट, शिटेड, डेथ) के नाम पर गायब किए जा रहे हैं।