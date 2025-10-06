सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ाता है अकेलापन

जयपुर। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल लोगों में अकेलेपन की भावना को और गहरा कर सकता है। अमरीका में 30 से 70 साल की उम्र के 1500 से ज्यादा लोगों पर किए गए एक अध्ययन में यह सामने आया है कि जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं या दिनभर बार-बार इसे चेक करते हैं, वे ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं।