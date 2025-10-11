अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष

हिमानी के पिता उमेश जैन बेकरी की दुकान करते हैं। हिमानी का जन्म समय से पूर्व यानी साढ़े पांच माह में हुआ था। चिकित्सकों ने इलाज नहीं कराने की सलाह दी, परंतु हिमानी की दादी ने उसका उपचार कराया। ढाई माह तक मशीन में रखने के बाद हिमानी की जान तो बच गई, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। बालिका का जयपुर एवं दिल्ली के एम्स अस्पताल में नेत्रों का उपचार कराया लेकिन सफलता नहीं मिली। परंतु बालिका के परिजनों एवं बालिका ने हौसला नहीं खोया समय आने पर बालिका को विद्यालय में प्रवेश दिलाया।