अध्ययन में खुलासा: अधिकांश बच्चे उतनी नींद नहीं ले रहे जितनी माता-पिता सोचते हैं

जयपुर। बच्चों को बिस्तर पर सुला देना, यह जरूरी नहीं कि वे वास्तव में सो रहे हों। ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह सामने आया है कि माता-पिता अक्सर अपने बच्चों की नींद के समय को अधिक आंकते हैं। अध्ययन में 102 प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को एक सप्ताह तक एक्टिविटी ट्रैकर पहनाया गया और उनके नींद के पैटर्न को माता-पिता की रिपोर्ट से तुलना की गई। अध्ययन में पता चला कि 83% माता-पिता मानते थे कि उनके बच्चे पर्याप्त नींद ले रहे हैं, जबकि ट्रैकर डेटा ने दिखाया कि केवल 14% बच्चे ही राष्ट्रीय नींद मानकों (6–12 साल के बच्चों के लिए 9–12 घंटे) को पूरा कर पा रहे थे।