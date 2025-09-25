घायल चौथे युवक ने भी दम तोड़ा, डंपर की टक्कर से कल हुई थी 3 की मौत

Alwar Road Accident : अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को डंपर की टक्कर में 3 जनों की मौत के बाद घायल युवक नरसीराम की भी गुरुवार को मौत हो गई। अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को झिरी गांव के बस स्टैंड से करीब तीन सौ मीटर पहले घुमाव पर तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी।