घायल चौथे युवक ने भी दम तोड़ा, डंपर की टक्कर से कल हुई थी 3 की मौत

Alwar Road Accident : अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को डंपर की टक्कर में 3 जनों की मौत के बाद घायल युवक नरसीराम की भी गुरुवार को मौत हो गई। अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को झिरी गांव के बस स्टैंड से करीब तीन सौ मीटर पहले घुमाव पर तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी।
इस हादसे में बाइक सवार बाबूलाल मीना (40), दिनेश मीना (8) व अशोक (22) की मौत हुई थी। इसके बाद गंभीर घायल नरसीराम (26) को जयपुर-दिल्ली रोड स्थित चंदवाजी में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को घायल नरसीराम की इलाज के दौरान मौत हो गई।
बता दें यह हादसा बुधवार सुबह करीब 9.30 बजे हुआ था। बताया कि चारों जने एक ही बाइक पर सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक की तीन टुकड़े हो गए। जिस डंपर ने इनकी बाइक को टक्कर मारी, वह दौसा में किसी क्रेशर पर गिट्टी लेने जा रहा था।
इस हादसे ने चाचा-भतीजा सहित कुल 4 जिंदगियां छीन ली। कल से ही गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजन चीख-चीखकर रोते रहे और शाम को तीनों मृतकों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया था।