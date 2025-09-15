गांव में कुएं में नहाते समय डूबने से दो युवकों की मौत, पसरा मातम

फरियादी आंवलहेडा निवासी मृतक के काका दयाराम लोधा व परिजनों ने बताया कि मृतक आंवलहेड़ा निवासी टेकराम जोधपुर कॉलेज में कृषि विषय में स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र है। जोधपुर से आंवलखेड़ा आया था। उससे मिलने के लिए रविवार का अवकाश की मौसी का लड़का बारां जिले की ग्राम पंचायत दीगोद के गांव रामपुरिया निवासी श्रीराम जो कि रामपुरिया में ही 12वीं कक्षा में पढ़ता था, वह भी आंवल हेडा में टेकराम से मिलने आया था। इस समय मक्का की फसल की कटाई चल रही है। तो दोनों मां व बहन के साथ खेत पर फसल कटाई करने गए हुए थे।