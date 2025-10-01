बुजुर्गों में छिपी लत का कारण बने अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड

शोध में पाया गया कि 50 से 64 साल की उम्र की 21% महिलाएं और 10% पुरुष अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की लत के शिकार हैं। वहीं, 65 से 80 साल की उम्र वालों में यह संख्या काफी कम रही – सिर्फ 12% महिलाएं और 4% पुरुष। ये आंकड़े मिशिगन विश्वविद्यालय के एक राष्ट्रीय सर्वे (National Poll on Healthy Aging) से आए हैं, जिसमें “Modified Yale Food Addiction Scale 2.0” का इस्तेमाल किया गया। सर्वे में लालसा, खाने से रोकने की नाकाम कोशिशें और सामाजिक कार्यक्रमों से बचना जैसे लक्षण शामिल थे – ठीक वैसे ही जैसे शराब या ड्रग्स की लत में देखे जाते हैं।