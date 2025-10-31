Patrika LogoSwitch to English

केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र ने किया 4 रोड स्वीपर मशीनों का लोकार्पण

सरकार की ओर से अलवर नगर निगम को भेजी गई 4 रोड स्वीपर मशीनों का लोकार्पण केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव व प्रदेश के वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 31, 2025

नारियल फोड़कर शुभारंभ क्ररते मंत्री भूपेंद्र यादव

सरकार की ओर से अलवर नगर निगम को भेजी गई 4 रोड स्वीपर मशीनों का लोकार्पण केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव व प्रदेश के वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। मंत्रियों ने किया कि इन मशीनों के जरिए शहर के मार्गों की सफाई हो सकेगी।

नगर निगम इसकी मॉनिटरिंग करे ताकि वायु गुणवत्ता बनी रहे। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत नगर निगम को 4 मैकेनिकल ट्रक माउण्टेड रोड़ स्वीपर मशीनें दी हैं, जिनकी लागत 220.67 लाख रुपए है। इन मशीनों का उद्देश्य मुय रूप से सड़कों के किनारे जमी हुई मिट्टी, धूल, कूड़े और बारीक कणों को हटाना है, जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा और शहर की सुंदरता बढ़ेगी।

31 Oct 2025 11:53 am

Hindi News / Special / केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र ने किया 4 रोड स्वीपर मशीनों का लोकार्पण

