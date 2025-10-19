विश्वविद्यालय के छात्र अधिक टिकाऊ (सस्टेनेबल) आदतें अपनाने की संभावना रखते हैं

विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद छात्रों में रीसाइक्लिंग और पैदल या साइकिल से यात्रा करने की प्रवृत्ति बढ़ी। कई छात्रों ने मांस और डेयरी उत्पादों का सेवन कम किया क्योंकि उन्हें नई रसोई और जीवनशैली के साथ तालमेल बैठाना पड़ा। हालांकि, पहले सत्र में नैतिक खरीदारी और पर्यावरणीय आंदोलनों में भागीदारी कुछ घट गई — क्योंकि समय की कमी और प्रत्यक्ष गतिविधियों की कमी के कारण छात्र ऐसे कार्यों में कम शामिल हो पाए। राष्ट्रीय स्तर पर भी 2020 में घरेलू भोजन की बर्बादी में 43% की गिरावट देखी गई, जो साल के अंत तक कम ही बनी रही। उसी साल साइकिल चलाने और पैदल यात्रा करने के आंकड़े भी बढ़े। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सक्रिय यात्रा (एक्टिव ट्रैवल) में कमी आई, जो दिखाता है कि स्थानीय परिस्थितियाँ और दूरी जैसे कारक अभी भी सीमाएँ तय करते हैं।