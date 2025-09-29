विजयलक्ष्मी ने बदल दी बालिकाओं की सोच

अलवर. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खेरली सैयद, अलवर की इतिहास विषय की व्याख्याता विजयलक्ष्मी जो काम कर रही है, कम ही लोग कर पाते हैं। विजयलक्ष्मी की वर्ष 2008 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में प्रथम नियुक्ति गृह जिले जोधपुर में हुई। इसी साल उनका थानागाजी के ठंडू की ढाणी में स्थानांतरण हुआ। यहां स्कूल के नाम पर दो कमरे और एक ऑफिस था। कम संसाधन और सीमित स्टाफ के बाद भी यहां से पढ़ी हुई कई बालिकाएं डॉक्टर सहित अन्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं।