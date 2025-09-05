Pro Kabaddi 2025: अजीत चौहान ने एक ही रेड में हासिल किए 6 अंक, यू मुंबा ने बेंगलुरू बुल्स हराया

मुंबा ने ऑलइन के बाद भी लगातार दबाव बनाए रखा और 19वें मिनट में बुल्स को एक बार फिर सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। फिर अनिल ने दीपक का शिकार कर बुल्स को आलआउट की ओर धकेला। अजीत आए और बुल्स को एक खिलाड़ी तक सीमित किया। हाफटाइम तक 29-12 से आगे थे। ब्रेक के दो मिनट बाद मुंबा ने बुल्स को तीसरी बार आलआउट कर -33-13 की लीड ले ली। इस बीच आशीष को लपकते हुए रिंकू ने हाई-5 पूरा किया। दूसरे हाफ में बुल्स की तमाम वापसी की कोशिशों के बावजूद मुंबा ने 48-28 से मैच अपने नाम कर लिया।