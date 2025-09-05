Pro Kabaddi 2025: अजीत चौहान ने एक ही रेड में हासिल किए 6 अंक, यू मुंबा ने बेंगलुरू बुल्स हराया

PKL 12, MUM vs BEN: यू मुंबा और बेंगलुरू बुल्स के बीच शुक्रवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग के 15वें मुकाबले को शायद ही इतिहास में कोई भू पाएगा। इस मुकाबले में यू मुंबा ने एकतरफा अंदाज में बुल्स को 48-28 से हराया। मुंबा के रेडर अजीत चौहान ने मैच में 13 अंक हासिल किए, लेकिन उन्होंने एक ही रेड में बुल्स के 6 खिलाड़ियों को आउट कर इतिहास रच दिया।
शुरुआत से ही हावी दिख रही सुनील कुमार की कप्तानी वाली मुंबा की यह चार मैचों में तीसरी जीत है जबकि बुल्स को लगातार तीसरी हार मिली है। अजीत के अलावा 200 टैकल प्वाइंट्स पूरे करने वाले रिंकू ने हाई-5 लगाया जबकि लोकेश ने चार परवेश ने 3 अंक जुटाए। बुल्स की ओर से अलीरेजा मीरजाइन और आशीष ने 6-6 अंक जुटाए। डिफेंस में दीपक सोनकर ने तीन अंक लिया।
इस एकतरफा मुकाबल में पहला अंक अजीत चौहान ने लिया और पहला अटैक भी मुंबा ने किया। आकाश शिंदे को लपक लोकेश ने मुंबा का खाता खोला। लेकिन पांचवें मिनट तक बुल्स ने 3-3 की बराबरी हासिल कर ली। इसके बाद सतीश कन्नन के मल्टीप्वाइंटर की मदद से मुंबा ने अपनी लीड दोगुनी कर दी। आठवें मिनट में आशीष बुल्स के लिए पहली डू ओर डाई रेड पर आए लेकिन लोकेश ने उनका शिकार कर स्कोर 7-3 कर दिया। फिर अजीत ने शानदार इस्केप से बुल्स को सुपर टैकल की ओर धकेल दिया।
10 मिनट बाद मुंबा 10-4 से आगे थी। ब्रेक के बाद मुंबा ने आकाश का शिकार कर पहले आलआउट के साथ 13-5 की लीड ले ली। ऑलइन के बाद अजीत ने इस सीजन की अब तक की सबस बड़ी रेड की और बुल्स को दूसरी बार आलआउट की ओर धकेल दिया। फिर अजीत ने ही बुल्स को आलआउट कर न सिर्फ 23-7 की लीड दिला दी बल्कि सुपर-10 भी पूरा कर लिया।
मुंबा ने ऑलइन के बाद भी लगातार दबाव बनाए रखा और 19वें मिनट में बुल्स को एक बार फिर सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। फिर अनिल ने दीपक का शिकार कर बुल्स को आलआउट की ओर धकेला। अजीत आए और बुल्स को एक खिलाड़ी तक सीमित किया। हाफटाइम तक 29-12 से आगे थे। ब्रेक के दो मिनट बाद मुंबा ने बुल्स को तीसरी बार आलआउट कर -33-13 की लीड ले ली। इस बीच आशीष को लपकते हुए रिंकू ने हाई-5 पूरा किया। दूसरे हाफ में बुल्स की तमाम वापसी की कोशिशों के बावजूद मुंबा ने 48-28 से मैच अपने नाम कर लिया।