Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खेल

Pro Kabaddi 2025: अजीत चौहान ने एक ही रेड में हासिल किए 6 अंक, यू मुंबा ने बेंगलुरू बुल्स हराया

U Mumba vs Bengaluru Bulls: प्रो कबड्डी लीग 2025 के 15वें मुकाबले में यू मुंबा के अजीत चौहान की ओर से एक जादुई रेड देखने को मिला, जिसमें उन्हें 6 अंक मिले।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 05, 2025

PKL 12 Pro Kabaddi league 2025
प्रो कबड्डी लीग 2025 (फोटो- Pro Kabaddi)

PKL 12, MUM vs BEN: यू मुंबा और बेंगलुरू बुल्स के बीच शुक्रवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग के 15वें मुकाबले को शायद ही इतिहास में कोई भू पाएगा। इस मुकाबले में यू मुंबा ने एकतरफा अंदाज में बुल्स को 48-28 से हराया। मुंबा के रेडर अजीत चौहान ने मैच में 13 अंक हासिल किए, लेकिन उन्होंने एक ही रेड में बुल्स के 6 खिलाड़ियों को आउट कर इतिहास रच दिया।

मुंबा के सीजन की तीसरी जीत

शुरुआत से ही हावी दिख रही सुनील कुमार की कप्तानी वाली मुंबा की यह चार मैचों में तीसरी जीत है जबकि बुल्स को लगातार तीसरी हार मिली है। अजीत के अलावा 200 टैकल प्वाइंट्स पूरे करने वाले रिंकू ने हाई-5 लगाया जबकि लोकेश ने चार परवेश ने 3 अंक जुटाए। बुल्स की ओर से अलीरेजा मीरजाइन और आशीष ने 6-6 अंक जुटाए। डिफेंस में दीपक सोनकर ने तीन अंक लिया।

ये भी पढ़ें

देश की बेटियों ने चीन में मचाया तहलका, पहले मुकाबले में थाईलैंड को 11-0 से रौंदा
खेल
Women's Asia Cup 2025 Hockey

इस एकतरफा मुकाबल में पहला अंक अजीत चौहान ने लिया और पहला अटैक भी मुंबा ने किया। आकाश शिंदे को लपक लोकेश ने मुंबा का खाता खोला। लेकिन पांचवें मिनट तक बुल्स ने 3-3 की बराबरी हासिल कर ली। इसके बाद सतीश कन्नन के मल्टीप्वाइंटर की मदद से मुंबा ने अपनी लीड दोगुनी कर दी। आठवें मिनट में आशीष बुल्स के लिए पहली डू ओर डाई रेड पर आए लेकिन लोकेश ने उनका शिकार कर स्कोर 7-3 कर दिया। फिर अजीत ने शानदार इस्केप से बुल्स को सुपर टैकल की ओर धकेल दिया।

अजीत चौहान ने मचाया धमाल

10 मिनट बाद मुंबा 10-4 से आगे थी। ब्रेक के बाद मुंबा ने आकाश का शिकार कर पहले आलआउट के साथ 13-5 की लीड ले ली। ऑलइन के बाद अजीत ने इस सीजन की अब तक की सबस बड़ी रेड की और बुल्स को दूसरी बार आलआउट की ओर धकेल दिया। फिर अजीत ने ही बुल्स को आलआउट कर न सिर्फ 23-7 की लीड दिला दी बल्कि सुपर-10 भी पूरा कर लिया।

मुंबा ने ऑलइन के बाद भी लगातार दबाव बनाए रखा और 19वें मिनट में बुल्स को एक बार फिर सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। फिर अनिल ने दीपक का शिकार कर बुल्स को आलआउट की ओर धकेला। अजीत आए और बुल्स को एक खिलाड़ी तक सीमित किया। हाफटाइम तक 29-12 से आगे थे। ब्रेक के दो मिनट बाद मुंबा ने बुल्स को तीसरी बार आलआउट कर -33-13 की लीड ले ली। इस बीच आशीष को लपकते हुए रिंकू ने हाई-5 पूरा किया। दूसरे हाफ में बुल्स की तमाम वापसी की कोशिशों के बावजूद मुंबा ने 48-28 से मैच अपने नाम कर लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Pro Kabaddi League 2025

Published on:

05 Sept 2025 09:38 pm

Hindi News / Sports / Pro Kabaddi 2025: अजीत चौहान ने एक ही रेड में हासिल किए 6 अंक, यू मुंबा ने बेंगलुरू बुल्स हराया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट