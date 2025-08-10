Durand Cup 2025: बोडोलैंड एफसी ने पंजाब एफसी को हराकर ग्रुप डी में शीर्ष स्थान हासिल किया

स्थानीय टीम बोडोलैंड एफसी ने कोलंबियाई स्ट्राइकर रॉबिन्सन ब्लैंडन रेंडन के दूसरे हाफ में किए गए गोल की बदौलत आईएसएल टीम पंजाब एफसी को उसके घरेलू दर्शकों के सामने हराकर 134वें इंडियन ऑयल डूरंड कप के ग्रुप डी में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह मैच यहां साई स्टेडियम में खेला गया। इस हार के साथ, पिछले साल की क्वार्टर फाइनलिस्ट पंजाब एफसी दो मैचों में चार अंकों के साथ ग्रुप चरण का अभियान समाप्त करने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि बोडोलैंड एफसी के दो मैचों में छह अंक हैं।
बोडोलैंड एफसी के मुख्य कोच विकास पंथी ने अपनी शुरुआती लाइन-अप में एक बदलाव करते हुए घाना के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अब्दुल समद अंगो को दानस्वरांग बसुमतारी की जगह 4-2-3-1 फॉर्मेशन में शामिल किया। वहीं पंजाब एफसी के मुख्य कोच पानागियोटिस दिलमपेरिस ने अपनी शुरुआती लाइन-अप में दो बदलाव करते हुए अनुभवी मिडफील्डर प्रिंसटन रेबेलो और डिफेंडर प्रमवीर सिंह को बिजॉय वर्गीस और लियोन ऑगस्टाइन की जगह 4-2-3-1 फॉर्मेशन में शामिल किया।
पहला हाफ भारी बारिश के बीच खेला गया, जिसमें पंजाब एफसी ने बोडोलैंड एफसी के खिलाफ तुरंत बढ़त बना ली। निखिल प्रभु ने पीछे से बढ़त बनाई और मिडफील्ड में पास दिए, जहां प्रिंसटन रेबेलो ने शानदार शुरुआत की और एक ऐसा शॉट लगाया जो क्रॉसबार के ठीक ऊपर से निकल गया। विंग्स पर, विशाल और सुहैल ने मौके बनाने की कोशिश की और शुरुआती आदान-प्रदान के दौरान बोडोलैंड को अपने ही हाफ में रोके रखा।
बोडोलैंड ने दबाव में होने के बावजूद आक्रामक इरादे दिखाए। ग्वुग्मसर ने जूनियर को एक शानदार थ्रू बॉल दी, जिसका निचला शॉट पंजाब के गोलकीपर रवि कुमार ने सुरक्षित रूप से रोक लिया। जब एस. मेइतेई ने आखिरी क्षणों में एक चुनौती का सामना किया, तो यह शारीरिक संघर्ष और भी तेज हो गया, जिसके लिए उन्हें खेल का पहला पीला कार्ड मिला। पंजाब के क्षेत्रीय प्रभुत्व के बावजूद, बोडोलैंड की रक्षात्मक जोड़ी, मोसांग बासुमतारी और दिनेश बासुमतारी, मज़बूती से डटे रहे, क्रॉस को रोकते रहे और शॉट्स को रोकते रहे। हाफ-टाइम की सीटी बजते ही स्कोर 0-0 रहा, और पंजाब एफसी की आक्रामक तिकड़ी बोडोलैंड के अनुशासित और बारिश से जूझ रहे डिफेंस को भेदने में नाकाम रही।
एसएआई स्टेडियम में दूसरे हाफ की शुरुआत में बारिश के तेज होने के साथ ही बोडोलैंड ने तेजी से बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में निर्णायक मोड़ तब आया जब ग्वांग्वमसर गायरी ने पंजाब के बॉक्स में एक आकर्षक क्रॉस दिया। इस भागमभाग के बीच, कोलंबियाई स्ट्राइकर रॉबिन्सन ब्लैंडन रेंडन ने अपनी आक्रामक प्रवृत्ति दिखाते हुए रिबाउंड पर गेंद को गोलकीपर रवि कुमार के पास से गोल में पहुंचाया, जिससे घरेलू दर्शक खुशी से झूम उठे और बीडीएफसी को 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई।
पंजाब एफसी ने तेजी से जवाब दिया और बराबरी करने की बेताब कोशिश में अपनी अग्रिम पंक्ति को नए खिलाड़ियों से झकझोर दिया। फिर भी, मोसांग बसुमतारी जैसे डिफेंडरों से लैस बोडोलैंड की बैकलाइन ने क्रॉस को रोकते हुए और शॉट्स को रोकते हुए मजबूती से डटी रही। पंजाब के प्रयास असफल रहे, क्योंकि उनके शॉट या तो बाहर चले गए या फिर घरेलू टीम के डिफेंस ने उन्हें आसानी से रोक लिया।
अंतिम मिनटों में तनाव बढ़ता गया, लेकिन बोडोलैंड के लचीलेपन और अच्छी संख्या में डिफेंस ने उन्हें फायदा पहुंचाया। प्रशंसकों के भारी समर्थन से प्रेरित होकर स्थानीय टीम ने अपनी बढ़त बनाए रखी और टूर्नामेंट में अपनी दूसरी लगातार जीत हासिल की, जो डूरंड कप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।