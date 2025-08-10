Durand Cup 2025: बोडोलैंड एफसी ने पंजाब एफसी को हराकर ग्रुप डी में शीर्ष स्थान हासिल किया

बोडोलैंड ने दबाव में होने के बावजूद आक्रामक इरादे दिखाए। ग्वुग्मसर ने जूनियर को एक शानदार थ्रू बॉल दी, जिसका निचला शॉट पंजाब के गोलकीपर रवि कुमार ने सुरक्षित रूप से रोक लिया। जब एस. मेइतेई ने आखिरी क्षणों में एक चुनौती का सामना किया, तो यह शारीरिक संघर्ष और भी तेज हो गया, जिसके लिए उन्हें खेल का पहला पीला कार्ड मिला। पंजाब के क्षेत्रीय प्रभुत्व के बावजूद, बोडोलैंड की रक्षात्मक जोड़ी, मोसांग बासुमतारी और दिनेश बासुमतारी, मज़बूती से डटे रहे, क्रॉस को रोकते रहे और शॉट्स को रोकते रहे। हाफ-टाइम की सीटी बजते ही स्कोर 0-0 रहा, और पंजाब एफसी की आक्रामक तिकड़ी बोडोलैंड के अनुशासित और बारिश से जूझ रहे डिफेंस को भेदने में नाकाम रही।