Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खेल

एशिया कप में पाकिस्तान के न खेलने पर भारतीय कप्तान का पहला रिएक्शन, कहा- कभी न कभी तो…

भारतीय कप्तान ने कहा कि अगर एशिया कप में पाकिस्तान की टीम खेलती, तो फैंस का मनोरंजन होता। भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान फैंस की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। किसी वजह से पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 25, 2025

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह (फोटो- IANS)
भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह (फोटो- IANS)

बिहार का राजगीर हीरो एशिया कप 2025 के आयोजन को तैयार है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया सोमवार को ट्रॉफी का अनारण कर चुके हैं। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच खेला जाएगा, जिसे लेकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह काफी उत्सुक हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करेगी।

हरमनप्रीत सिंह ने कहा, "हमारी तैयारी शानदार रही है। पिछले डेढ़ महीने से हम कैंप में भी थे। हमारा टूर भी था। उम्मीद है कि पहले मैच में उतकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। हॉकी में दोनों 'डी' महत्वपूर्ण हैं। आपको जो भी चांस मिल रहे हैं, उस पर अच्छा खेलना होगा। ऑस्ट्रेलियाई टूर पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया। 24 खिलाड़ियों की टीम थी, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया।"

ये भी पढ़ें

एशिया कप से पहले 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी डिफेंडिंग चैंपियन, जानें किससे और कहां होंगे मुकाबले
क्रिकेट
एशिया कप 2023 के दौरान श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (फोटो- IANS)

पाक के न खेलने पर हरमन की प्रतिक्रिया

12वां हॉकी एशिया कप पाकिस्तान के बिना खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान ने कहा, "अगर एशिया कप में पाकिस्तान की टीम खेलती, तो फैंस का मनोरंजन होता। भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान फैंस की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। किसी वजह से पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही, लेकिन भविष्य में कभी न कभी तो हम उनके खिलाफ खेलेंगे ही।"

बिहार पहली बार पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी करने जा रहा है। हरमनप्रीत सिंह को उम्मीद है कि उनकी टीम को यहां फैंस से काफी प्यार मिलेगा। उन्होंने कहा, "महिलाएं भी बिहार में हॉकी मुकाबले खेलकर गई हैं। उनके खेल को काफी सराहा गया। भारी संख्या में लोग उनका मुकाबला देखने आए। उम्मीद करता हूं कि पुरुष एशिया कप में भी ऐसा ही प्यार देखने को मिलेगा।"

चीन से भारत का पहला मुकाबला

एशिया कप में भारतीय टीम, चीन के खिलाफ 29 अगस्त से अपना अभियान शुरू करेगी। इसके बाद 31 अगस्त को जापान के खिलाफ मुकाबला होगा। एक सितंबर को भारतीय टीम कजाकिस्तान से भिड़ेगी। भारत को जापान, कजाकिस्तान और चीन के साथ पूल-ए में रखा गया है, जबकि साउथ कोरिया, बांग्लादेश, मलेशिया और चीनी ताइपे पूल-बी में हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

25 Aug 2025 09:50 pm

Hindi News / Sports / एशिया कप में पाकिस्तान के न खेलने पर भारतीय कप्तान का पहला रिएक्शन, कहा- कभी न कभी तो…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.