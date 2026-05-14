PR Sreejesh को कोचिंग पद से हटाने पर मचा बवाल, हॉकी इंडिया पर आरोप लगाने के बाद खेलमंत्री को भी याद दिलाई ये बात

हालांकि, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि श्रीजेश को हटाया नहीं गया, बल्कि उनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में ही खत्म हो गया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए थे और कुछ नाम चुने गए। नए कोच को चुनने के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। दिलीप तिर्की ने यह भी बताया कि श्रीजेश को हटाया नहीं गया, बल्कि उन्हें भारत ‘ए’ टीम का कोच बनाने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद हॉकी इंडिया ने उन्हें दोबारा पुनर्विचार करने का मौका दिया, लेकिन वह नहीं माने।