RCB vs KKR: विराट कोहली की 105 रनों की नाबाद पारी के साथ आरसीबी की दमदार जीत, बेंगलुरु पहुंची टॉप पर

RCB vs KKR IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में विराट कोहली ने एक बार फिर अपने बल्ले से धमाल मचाया और नाबाद 105 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। कोहली का यह आईपीएल करियर का 9वां शतक रहा, जिसकी बदौलत आरसीबी ने 193 रन का लक्ष्य 19.1 ओवर में हासिल कर लिया।