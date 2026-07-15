15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

ICC ने बदला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट; वनडे में सुपर 7, तो T20 में दिखेगा सुपर 10

World Cup Format: ICC बोर्ड ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए नए 'सुपर 7' फॉर्मेट और T20 वर्ल्ड कप के दूसरे चरण को 'सुपर 10' बनाने को मंजूरी दी है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Jul 15, 2026

T20 World Cup 2026 Points Table Update

T20 World Cup 2026 की ट्रॉफी। (Photo- IANS)

ICC Cricket World Cup: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पुरुषों के वनडे वर्ल्ड कप और पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। नए फॉर्मेट के तहत, पुरुषों के ODI वर्ल्ड कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन टूर्नामेंट अब तीन चरणों में खेला जाएगा। शुरुआती दो चरणों के बाद, क्वालिफाई करने वाली सात टीमें 'सुपर 7' राउंड में मुकाबला करेंगी, जिसमें से टॉप चार टीमें सेमी फाइनल में पहुंचेंगी।

इसके अलावा, ICC ने पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप के दूसरे चरण का विस्तार करने का फैसला किया है, जिसमें आठ टीमों वाले 'सुपर 8' की जगह 10 टीमों वाला 'सुपर 10' चरण होगा। नए फॉर्मेट में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें सेमी फाइनल में जगह पक्की करने के लिए एलिमिनेटर मैच खेलेंगी। ICC ने कहा कि यह फैसला 2026 T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट और उभरती हुई टीमों के बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

खबर अपडेट हो रही है

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Jul 2026 03:47 pm

Published on:

15 Jul 2026 03:46 pm

Hindi News / Sports / ICC ने बदला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट; वनडे में सुपर 7, तो T20 में दिखेगा सुपर 10

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

आईसीसी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा, तो पाकिस्तान को हुआ नुकसान

ICC Men's ODI Batting Rankings
क्रिकेट

World Cup 2027 के प्लान को लेकर शुभमन गिल का बयान, क्‍या रोहित-विराट को दिया जाएगा आराम?

ODI Cricket World Cup 2027
क्रिकेट

9 साल के वनडे करियर में सिर्फ दूसरा अर्धशतक जड़ने पर Washington Sunder ने बताया क्या है सबसे जरूरी

Washington Sundar and axar patel
क्रिकेट

IND vs ENG 2nd ODI: कार्डिफ में बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या गेंदबाज करेंगे कमाल? जानें पिच रिपोर्ट

India vs England 2nd ODI, Cardiff pitch report, Sophia Gardens Cardiff ODI records,
क्रिकेट

IND vs ENG: जीत के बावजूद बदल सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, शुभमन गिल-गुरनूर बराड़ हो सकते हैं बाहर

team india
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.