ICC ने बदला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट; वनडे में सुपर 7, तो T20 में दिखेगा सुपर 10

T20 World Cup 2026 की ट्रॉफी। (Photo- IANS)
ICC Cricket World Cup: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पुरुषों के वनडे वर्ल्ड कप और पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। नए फॉर्मेट के तहत, पुरुषों के ODI वर्ल्ड कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन टूर्नामेंट अब तीन चरणों में खेला जाएगा। शुरुआती दो चरणों के बाद, क्वालिफाई करने वाली सात टीमें 'सुपर 7' राउंड में मुकाबला करेंगी, जिसमें से टॉप चार टीमें सेमी फाइनल में पहुंचेंगी।
इसके अलावा, ICC ने पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप के दूसरे चरण का विस्तार करने का फैसला किया है, जिसमें आठ टीमों वाले 'सुपर 8' की जगह 10 टीमों वाला 'सुपर 10' चरण होगा। नए फॉर्मेट में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें सेमी फाइनल में जगह पक्की करने के लिए एलिमिनेटर मैच खेलेंगी। ICC ने कहा कि यह फैसला 2026 T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट और उभरती हुई टीमों के बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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