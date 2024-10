IND vs NZ: क्या बेंगलुरु में शुरू होगा मैच या दूसरे दिन का खेल भी हो जाएगा रद्द, जाने मौसम का ताजा हाल

🚨 Update from Bengaluru 🚨



Day 1 of the 1st #INDvNZ Test has been called off due to rain.



Toss to take place at 8:45 AM IST on Day 2



Start of Play: 9:15 AM IST #TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RzmBvduPqr