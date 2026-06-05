76 साल पहले टीम इंडिया को मिला था FIFA World Cup खेलने का मौका, लेकिन इस वजह से नहीं लिया भाग

Team India Fifa World Cup Dream: 12 जून से फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने जा रहा है, जहां दुनिया की 48 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी। इन 48 में टीम इंडिया जगह नहीं बना पाई है। वर्ल्डकप के दौरान भारतीय फुटबॉल फैंस की नजरें भले ही दूसरी टीमों पर रहती हैं लेकिन कहीं न कहीं मन में ये इच्छा होती है कि काश भारतीय टीम भी फीफा वर्ल्डकप खेलती! आज तक इस टूर्नामेंट से दूर रहने वाली टीम इंडिया को 1950 के वर्ल्डकप में खेलने का मौका मिला था लेकिन टीम फिर भी नहीं खेल पाई।