वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का डबल धमाका, कंपाउंड मेंस टीम ने जीता गोल्ड, मिक्स्ड टीम ने जीता सिल्वर

World Archery Championship: वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में अमन सैनी, ऋषभ यादव और प्रथमेश भालचंद्र फुगे ने देश का नाम रोशन किया है। इस तिकड़ी ने भारत को कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जिताया। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फ्रांस को शिकस्त देते हुए दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। फ्रांसीसी टीम में निकोलस गिरार्ड, जीन फिलिप बौल्च और फ्रांस्वा डुबोइस शामिल थे। भारतीय पुरुष टीम ने दूसरे दौर में अपने अभियान की शुरुआत की थी, जहां चौथे राउंड के बाद 232 अंकों के बराबर स्कोर के बाद शूट-ऑफ (30-28) में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया।