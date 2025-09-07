Patrika LogoSwitch to English

खेल

वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का डबल धमाका, कंपाउंड मेंस टीम ने जीता गोल्ड, मिक्स्ड टीम ने जीता सिल्वर

ऋषभ यादव ने एक ही दिन दूसरा पदक जीता। इससे पहले, उन्होंने कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में ज्योति सुरेखा वेन्नम के साथ मिलकर देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। भारतीय जोड़ी को गोल्ड मेडल मुकाबले में माइक श्लोएसर और साने डे लाट की डच जोड़ी से शिकस्त झेलनी पड़ी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 07, 2025

Archery World Championship
आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप (फोटो- IANS)

World Archery Championship: वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में अमन सैनी, ऋषभ यादव और प्रथमेश भालचंद्र फुगे ने देश का नाम रोशन किया है। इस तिकड़ी ने भारत को कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जिताया। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फ्रांस को शिकस्त देते हुए दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। फ्रांसीसी टीम में निकोलस गिरार्ड, जीन फिलिप बौल्च और फ्रांस्वा डुबोइस शामिल थे। भारतीय पुरुष टीम ने दूसरे दौर में अपने अभियान की शुरुआत की थी, जहां चौथे राउंड के बाद 232 अंकों के बराबर स्कोर के बाद शूट-ऑफ (30-28) में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया।

USA को रोमांचक मुकाबले में हराया

इसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका पर 234-233 से मामूली अंतर से जीत हासिल की और फिर सेमीफाइनल में तुर्किये को 234-232 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 1995 में जकार्ता में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के बाद यह वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड मेडल मैच था। यह वही संस्करण था, जहां कंपाउंड टीम को पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया।

ऋषभ यादव ने एक ही दिन दूसरा पदक जीता। इससे पहले, उन्होंने कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में ज्योति सुरेखा वेन्नम के साथ मिलकर देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। भारतीय जोड़ी को गोल्ड मेडल मुकाबले में माइक श्लोएसर और साने डे लाट की डच जोड़ी से शिकस्त झेलनी पड़ी। मई 2025 में शंघाई में हुए वर्ल्ड कप स्टेज-2 में 144-एरो में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले ऋषभ और ज्योति ने सेंट्रल फ्लोरिडा वर्ल्ड कप स्टेज-1 में गोल्ड, जबकि मैड्रिड वर्ल्ड कप स्टेज-4 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस जोड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया।

मीफाइनल में चीनी ताइपे को हराया

इस जोड़ी ने तीन मैचों में सिर्फ छह बार नौ अंक पर तीर मारा और जर्मनी के खिलाफ दूसरे दौर में परफेक्ट 160 का स्कोर बनाकर विपक्षी टीम को बेबस कर दिया। इसके बाद सेमीफाइनल में चीनी ताइपे को 157-155 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। यह भारत का वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा कंपाउंड मिक्स्ड टीम मेडल है। इससे पहले, 2021 में यांकटन में ज्योति ने अभिषेक वर्मा के साथ मिलकर रजत पदक जीता था।

