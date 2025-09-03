पोखरा में 6-10 अक्टूबर के बीच इंडो-नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप, युवा खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

यह चैंपियनशिप वर्ल्ड यूथ गेम्स फेडरेशन (डब्ल्यूवाईजीएफ) से संबद्ध है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स (एमवाईएएस), एमएसएमई और फिट इंडिया मूवमेंट का सहयोग प्राप्त है। आयोजन को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन (आईसीएसएसपीई) की मान्यता प्राप्त है। यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का मौका देगी, बल्कि भारत-नेपाल संबंधों को भी और मजबूत बनाएगी।