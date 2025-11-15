Patrika LogoSwitch to English

Kumamoto Masters Japan: शानदार शुरुआत के बावजूद सेमीफाइनल में हारे लक्ष्य सेन, नहीं खत्म हो रहा खिताब का सूखा

कुमामोटो प्रीफेक्चुरल जिम्नेजियम में खेले गए इस मुकाबले में मैच करीब 1 घंटा 17 मिनट तक चला। यह मुकाबला लक्ष्य सेन और दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी निशिमोटो के बीच अब तक का छठा मैच था, जिसमें सेन को तीसरी हार मिली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 15, 2025

भारतीय शटलर लक्ष्य सेन (Photo Credit - IANS)

Kumamoto Masters Japan: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को शनिवार को कुमामोटो मास्टर्स जापान 2025 के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। स्थानीय खिलाड़ी केंटा निशिमोटो ने उन्हें कड़े संघर्ष वाले मुकाबले में 21-19, 14-21, 21-12 से हराया। इस हार के साथ टूर्नामेंट में भारत का सफर समाप्त हो गया।

कुमामोटो प्रीफेक्चुरल जिम्नेजियम में खेले गए इस मुकाबले में मैच करीब 1 घंटा 17 मिनट तक चला। यह मुकाबला लक्ष्य सेन और दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी निशिमोटो के बीच अब तक का छठा मैच था, जिसमें सेन को तीसरी हार मिली।

पहले गेम में बढ़त के बावजूद हार

लक्ष्य सेन ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए 8-4 की बढ़त बना ली थी, लेकिन निशिमोटो ने वापसी करके स्कोर 9-9 कर दिया। बाद में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला चला और स्कोर 18-18 तक पहुंचा। यहां से जापानी खिलाड़ी ने लगातार दो अंक लेकर पहला गेम जीत लिया।

दूसरे गेम में दमदार वापसी

दूसरे गेम में लक्ष्य सेन ने शानदार रिद्म पकड़ा। शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद उन्होंने लगातार अंक जुटाते हुए मध्यांतर तक 11-8 की लीड बना ली। इसके बाद बढ़त कायम रखते हुए उन्होंने गेम जीतकर मैच को निर्णायक गेम में पहुंचाया।

तीसरा गेम वन-साइडेड रहा

निर्णायक गेम में निशिमोटो पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने इंटरवल तक चार अंकों की बढ़त बनाए रखी और फिर लगातार अंतर बढ़ाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।

लक्ष्य सेन का 2025 सीजन

यह लक्ष्य सेन का 2025 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का तीसरा सेमीफाइनल था। इससे पहले सितंबर में हांगकांग ओपन के फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी। वहीं अगस्त में मकाऊ ओपन का सेमीफाइनल खेला था। हालांकि, इस सीजन में लक्ष्य 19 टूर्नामेंटों में से 11 में पहले दौर में ही बाहर हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अहम जीतें भी दर्ज की हैं, जिनमें डेनमार्क ओपन में विश्व नंबर-2 एंडर्स एंटनसन पर जीत शामिल है। इस टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे।

15 Nov 2025 03:43 pm

Hindi News / Sports / Kumamoto Masters Japan: शानदार शुरुआत के बावजूद सेमीफाइनल में हारे लक्ष्य सेन, नहीं खत्म हो रहा खिताब का सूखा

