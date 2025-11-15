Kumamoto Masters Japan: शानदार शुरुआत के बावजूद सेमीफाइनल में हारे लक्ष्य सेन, नहीं खत्म हो रहा खिताब का सूखा

यह लक्ष्य सेन का 2025 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का तीसरा सेमीफाइनल था। इससे पहले सितंबर में हांगकांग ओपन के फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी। वहीं अगस्त में मकाऊ ओपन का सेमीफाइनल खेला था। हालांकि, इस सीजन में लक्ष्य 19 टूर्नामेंटों में से 11 में पहले दौर में ही बाहर हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अहम जीतें भी दर्ज की हैं, जिनमें डेनमार्क ओपन में विश्व नंबर-2 एंडर्स एंटनसन पर जीत शामिल है। इस टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे।