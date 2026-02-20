मिंटोनेट+ वॉलीबॉल लीग जूनियर 2026 का ऑक्शन के साथ भव्य आगाज

महाराष्ट्र के पहले फ्रेंचाइज़ी-आधारित जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट मिंटोनेट+ वॉलीबॉल लीग जूनियर 2026 की आधिकारिक शुरुआत वाशी स्थित होटल रेगेंज़ा बाय तुंगा में आयोजित भव्य उद्घाटन ऑक्शन के साथ हुई। महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन के मार्गदर्शन में मिंटोनेट+ अकादमी की ओर से आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन ने राज्य में प्रतिस्पर्धी वॉलीबॉल के विकास के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की है।
कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. जया गुप्ता राजेश के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने महाराष्ट्र के खेल नेतृत्व और वॉलीबॉल जगत से जुड़े गणमान्य अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं, जिनमें महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय डांगरे, महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन (एमओए) के सचिव संजय सेठे, महाराष्ट्र खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील अगरकर, तथा एमवीए के सचिव और एमओए के संयुक्त सचिव निलेश जगताप शामिल थे।
इस अवसर की गरिमा को प्रसिद्ध वॉलीबॉल हस्तियों ने और बढ़ा दिया, जिनमें शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता सुरेश गायकवाड़, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद ज़ामा, तथा राष्ट्रीय खिलाड़ी और मिंटोनेट+ अकादमी की को-फाउंडर प्रतिभा प्रभु शामिल रहीं। सभी गणमान्य अतिथियों को खेल के प्रति उनके योगदान के सम्मान में मिंटोनेट+ अकादमी की टीम द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
अकादमी की आगामी रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए विजय मेनन ने मिंटोनेट+ अकादमी के लॉन्ग-टर्म विज़न को पेश किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर सहभागिता को मजबूत करना, सुनियोजित प्रशिक्षण प्रणाली विकसित करना और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान करना है। इसके बाद राजेश पुष्पन ने विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में लीग की आधिकारिक मिंटोनेट+ बॉल और जर्सी का विधिवत अनावरण किया।
यह लीग लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों में कुल 12 फ्रेंचाइज़ी टीमों को प्रस्तुत करती है, जो पूरे महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुंबई, पुणे, लातूर, बीड, कोल्हापुर, अमरावती, नागपुर, नासिक और पालघर जैसे शहरों की टीमें लीग की राज्यव्यापी महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। हालांकि कुछ फ्रेंचाइज़ी मालिक पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वर्चुअल रूप से जुड़े या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित रहे, लेकिन एक मजबूत और स्थायी जूनियर वॉलीबॉल इकोसिस्टम बनाने के प्रति उनका उत्साह और प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दी।
ऑक्शन के दौरान भरपूर जोश और उत्साह देखने को मिला, जिसने पहले सीज़न के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का माहौल बना दिया।
परिणाम पर गर्व व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय खिलाड़ी और मिंटोनेट+ अकादमी के को-फाउंडर शिजू ने कहा, "मुझे खुशी है कि हमारी एम+ अकादमी में प्रशिक्षित कई खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इससे यह साबित होता है कि यह लीग स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प पर मजबूती से कायम है।"
अपने समापन संबोधन में डॉ. जया गुप्ता राजेश ने इस पहल के व्यापक उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा, "हम सिर्फ एक ऑक्शन की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं।" उनके इन शब्दों ने उस बदलाव और नए अवसरों की भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, जिसे मिंटोनेट+ वॉलीबॉल लीग महाराष्ट्र में जूनियर वॉलीबॉल के क्षेत्र में लेकर आने का लक्ष्य रखती है।
कार्यक्रम का संचालन भारत के लीडिंग ऑक्शन संचालक श्री कपिल देढिया ने बेहद प्रभावशाली ढंग से किया। उनकी ऊर्जावान प्रस्तुति ने पूरे शाम माहौल को उत्साह और जोश से भरपूर बनाए रखा।
मजबूत संस्थागत समर्थन, नामी खिलाड़ियों की भागीदारी और पूरे राज्य से प्रतिनिधित्व के साथ, मिंटोनेट+ वॉलीबॉल लीग जूनियर 2026 युवा वॉलीबॉल प्रतिभाओं को निखारने और महाराष्ट्र को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए एक अग्रणी मंच बनने का वादा करती है।
