मिंटोनेट+ वॉलीबॉल लीग जूनियर 2026 का ऑक्शन के साथ भव्य आगाज

यह लीग लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों में कुल 12 फ्रेंचाइज़ी टीमों को प्रस्तुत करती है, जो पूरे महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुंबई, पुणे, लातूर, बीड, कोल्हापुर, अमरावती, नागपुर, नासिक और पालघर जैसे शहरों की टीमें लीग की राज्यव्यापी महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। हालांकि कुछ फ्रेंचाइज़ी मालिक पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वर्चुअल रूप से जुड़े या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित रहे, लेकिन एक मजबूत और स्थायी जूनियर वॉलीबॉल इकोसिस्टम बनाने के प्रति उनका उत्साह और प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दी।