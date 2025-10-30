PKL 2025: आदित्य और अजीत ने पुनेरी पल्टन को फाइनल में पहुंचाया, दिल्ली से होगी भिड़ंत

भरत के तीन और डिफेंस के दो अंक की बदौलत टाइटंस ने चौथे मिनट में ही 5-1 की लीड के साथ पल्टन के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। भरत ने फिर एक ही रेड में पल्टन का सूपड़ा साफ करते हुए टाइटंस को 10-1 से आगे कर दिया। इसके बाद पल्टन ने अच्छी वापस की और टाइटंस को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए। पहला क्वार्टर हालांकि 13-7 से टाइटंस के नाम रहा लेकिन ब्रेक के बाद पल्टन ने टाइटंस को आलआउट की कगार पर ला दिया।