Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

PKL 2025: आदित्य और अजीत ने पुनेरी पल्टन को फाइनल में पहुंचाया, दिल्ली से होगी भिड़ंत

सीजन-2 और सीजन-4 के बाद तीसरी बार सेमीफाइनल में हारने वाली टाइटंस के लिए भरत ने 22 और कप्तान विजय मलिक ने 11 अंक बटोरे लेकिन बोनस पर निर्भरता ने उसका काम खराब दिया। टाइटंस ने इस मैच में 21 से अधिक बोनस लिए जबकि पल्टन ने सिर्फ टच प्वाइंट पर भरोसा जताया और शुरुआती क्वार्टर में मिले आलआउट से उबरते हुए शानदार वापसी की और अब वे चार सीजन में तीसरा फाइनल खेलेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 30, 2025

पुनेरी पल्टन ने फाइनल में बनाई जगह (Photo - PKL official site)

Pro kabaddi League 2025: आदित्य शिंदे (22) और अजीत पवार (10) के शानदार खेल की बदौलत पुनेरी पल्टन ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में बुधवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के क्वालीफायर-2 मुकाबले में तेलुगू टाइटंस को 50-45 से हराते हुए फाइनल में जगह बना ली है, जहां 31 अक्टूबर को उसका सामना दबंग दिल्ली केसी से होगा। टाइटंस एक शानदार सीजन के बाद घर वापसी करेंगे।

सीजन-2 और सीजन-4 के बाद तीसरी बार सेमीफाइनल में हारने वाली टाइटंस के लिए भरत ने 22 और कप्तान विजय मलिक ने 11 अंक बटोरे लेकिन बोनस पर निर्भरता ने उसका काम खराब दिया। टाइटंस ने इस मैच में 21 से अधिक बोनस लिए जबकि पल्टन ने सिर्फ टच प्वाइंट पर भरोसा जताया और शुरुआती क्वार्टर में मिले आलआउट से उबरते हुए शानदार वापसी की और अब वे चार सीजन में तीसरा फाइनल खेलेंगे।

भरत के तीन और डिफेंस के दो अंक की बदौलत टाइटंस ने चौथे मिनट में ही 5-1 की लीड के साथ पल्टन के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। भरत ने फिर एक ही रेड में पल्टन का सूपड़ा साफ करते हुए टाइटंस को 10-1 से आगे कर दिया। इसके बाद पल्टन ने अच्छी वापस की और टाइटंस को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए। पहला क्वार्टर हालांकि 13-7 से टाइटंस के नाम रहा लेकिन ब्रेक के बाद पल्टन ने टाइटंस को आलआउट की कगार पर ला दिया।

इसके बाद पल्टन ने आलआउट लेकर स्कोर 12-16 कर दिया। आलइन के बाद भरत ने असलम का शिकार कर लिया। फिर शुभम ने पंकज को भी बाहर कर दिया। इस बीच भरत ने मल्टीप्वांटर के साथ सीजन का 11वां सुपर-10 पूरा किया। आदित्य ने भी हालांकि इसका जवाब मल्टीप्वांटर से दिया। इसके बाद गौरव ने बैकहोल्ड पर भरत को बाहर कर टाइटंस के लिए सुपर टैकल आन कर दिया लेकिन विजय ने उसे इस स्थिति से निकाल दिया। चेतन की गलती पल्टन ने फासला 4 का कर दिया।

इस बीच तीन के डिफेंस में आदित्य ने एक शिकार कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। हाफटाइम तक टाइटंस 24-20 से आगे थे लेकिन उन पर आलआउट का खतरा था, जो टला नहीं और पल्टन ने स्कोर 23-25 कर दिया। आलइन के बाद पंकज ने भरत को आउट कर टाइटंस को बड़ा झटका दिया लेकिन विजय ने असलम को बाहर कर भरत को रिवाइव करा लिया। आदित्य ने लगातार पल्टन की वापसी का प्रयास किया लेकिन भरत राह का रोड़ा बनते रहे।

इस बीच पंकज ने सुपर-10 पूरा किया। फिर आदित्य ने भरत का काम्बीनेशन टैकल कर न सिर्फ स्कोर 32-32 किया बल्कि टाइटंस को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए। फिर आदित्य ने लेफ्ट कार्नर को शिकार बनाकर पल्टन को पहली बार 33-32 की लीड दिला दी। शंकर गदई ने पंकज को रिस्ट होल्ड कर सुपर टैकल के दो अंक दिलाकर आलआउट टाल दिया। साथ ही टाइटंस को लीड भी मिल गई लेकिन फिर पल्टन ने टाइटंस को आलआउट कर 38-37 की लीड ले ली।

35वें मिनट में आदित्य ने दो अंक की रेड के साथ लीड तीन की कर दी लेकिन अगली रेड पर वह लपक लिए गए। इसके बाद भरत का भी शिकार हो गया। रिवाइव होकर आए आदित्य ने छह के डिफेंस में चार अंक लेकर 45-40 के स्कोर पर मुकाबला लगभग पल्टन की झोली में डाल दिया। पल्टन ने हालांकि टाइटंस को चौथी बार आलआउट करते हुए इस पर मुहर लगाकर दिल्ली के साथ फाइनल खेलने का हक हासिल कर लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Oct 2025 08:52 am

Hindi News / Sports / PKL 2025: आदित्य और अजीत ने पुनेरी पल्टन को फाइनल में पहुंचाया, दिल्ली से होगी भिड़ंत

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

आज मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट, क्या धुल जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप सेमीफाइनल? जानें मौसम का ताजा हाल

Ind W vs Aus W 2nd Semifinal Weather Update
क्रिकेट

IND vs AUS: ‘गंभीर-अगरकर की इस सोच से नफरत…’, इस वजह से टीम मैनेजमेंट पर भड़के द‍िनेश कार्तिक

क्रिकेट

Women World Cup 2025: दो साल में लगातार छठा ICC फ़ाइनल खेलेगा दक्षिण अफ्रीका, क्या वनडे क्रिकेट में खत्म होगा ट्रॉफी का सूखा?

क्रिकेट

हम तैयार…  पहली बार विश्‍व कप के फाइनल में पहुंचने पर साउथ अफ्रीकी कप्तान ने भारत-ऑस्ट्रेलिया को दी ये चेतावनी

Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights
क्रिकेट

सिर में गेंद लगने से 17 वर्षीय क्रिकेटर की मौत, क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

17 Year Old Cricketer Dies
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.