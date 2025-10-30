PKL 2025: आदित्य और अजीत ने पुनेरी पल्टन को फाइनल में पहुंचाया, दिल्ली से होगी भिड़ंत

पुनेरी पल्टन ने फाइनल में बनाई जगह (Photo - PKL official site)
Pro kabaddi League 2025: आदित्य शिंदे (22) और अजीत पवार (10) के शानदार खेल की बदौलत पुनेरी पल्टन ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में बुधवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के क्वालीफायर-2 मुकाबले में तेलुगू टाइटंस को 50-45 से हराते हुए फाइनल में जगह बना ली है, जहां 31 अक्टूबर को उसका सामना दबंग दिल्ली केसी से होगा। टाइटंस एक शानदार सीजन के बाद घर वापसी करेंगे।
सीजन-2 और सीजन-4 के बाद तीसरी बार सेमीफाइनल में हारने वाली टाइटंस के लिए भरत ने 22 और कप्तान विजय मलिक ने 11 अंक बटोरे लेकिन बोनस पर निर्भरता ने उसका काम खराब दिया। टाइटंस ने इस मैच में 21 से अधिक बोनस लिए जबकि पल्टन ने सिर्फ टच प्वाइंट पर भरोसा जताया और शुरुआती क्वार्टर में मिले आलआउट से उबरते हुए शानदार वापसी की और अब वे चार सीजन में तीसरा फाइनल खेलेंगे।
भरत के तीन और डिफेंस के दो अंक की बदौलत टाइटंस ने चौथे मिनट में ही 5-1 की लीड के साथ पल्टन के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। भरत ने फिर एक ही रेड में पल्टन का सूपड़ा साफ करते हुए टाइटंस को 10-1 से आगे कर दिया। इसके बाद पल्टन ने अच्छी वापस की और टाइटंस को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए। पहला क्वार्टर हालांकि 13-7 से टाइटंस के नाम रहा लेकिन ब्रेक के बाद पल्टन ने टाइटंस को आलआउट की कगार पर ला दिया।
इसके बाद पल्टन ने आलआउट लेकर स्कोर 12-16 कर दिया। आलइन के बाद भरत ने असलम का शिकार कर लिया। फिर शुभम ने पंकज को भी बाहर कर दिया। इस बीच भरत ने मल्टीप्वांटर के साथ सीजन का 11वां सुपर-10 पूरा किया। आदित्य ने भी हालांकि इसका जवाब मल्टीप्वांटर से दिया। इसके बाद गौरव ने बैकहोल्ड पर भरत को बाहर कर टाइटंस के लिए सुपर टैकल आन कर दिया लेकिन विजय ने उसे इस स्थिति से निकाल दिया। चेतन की गलती पल्टन ने फासला 4 का कर दिया।
इस बीच तीन के डिफेंस में आदित्य ने एक शिकार कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। हाफटाइम तक टाइटंस 24-20 से आगे थे लेकिन उन पर आलआउट का खतरा था, जो टला नहीं और पल्टन ने स्कोर 23-25 कर दिया। आलइन के बाद पंकज ने भरत को आउट कर टाइटंस को बड़ा झटका दिया लेकिन विजय ने असलम को बाहर कर भरत को रिवाइव करा लिया। आदित्य ने लगातार पल्टन की वापसी का प्रयास किया लेकिन भरत राह का रोड़ा बनते रहे।
इस बीच पंकज ने सुपर-10 पूरा किया। फिर आदित्य ने भरत का काम्बीनेशन टैकल कर न सिर्फ स्कोर 32-32 किया बल्कि टाइटंस को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए। फिर आदित्य ने लेफ्ट कार्नर को शिकार बनाकर पल्टन को पहली बार 33-32 की लीड दिला दी। शंकर गदई ने पंकज को रिस्ट होल्ड कर सुपर टैकल के दो अंक दिलाकर आलआउट टाल दिया। साथ ही टाइटंस को लीड भी मिल गई लेकिन फिर पल्टन ने टाइटंस को आलआउट कर 38-37 की लीड ले ली।
35वें मिनट में आदित्य ने दो अंक की रेड के साथ लीड तीन की कर दी लेकिन अगली रेड पर वह लपक लिए गए। इसके बाद भरत का भी शिकार हो गया। रिवाइव होकर आए आदित्य ने छह के डिफेंस में चार अंक लेकर 45-40 के स्कोर पर मुकाबला लगभग पल्टन की झोली में डाल दिया। पल्टन ने हालांकि टाइटंस को चौथी बार आलआउट करते हुए इस पर मुहर लगाकर दिल्ली के साथ फाइनल खेलने का हक हासिल कर लिया।
