PKL 2025: टाईब्रेकर में जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को हराया, जीत की पटरी पर लौटे

Jaipur Pink Panthers vs U Mumba, PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 48वें मुकाबले में मंगलवार को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में जयपुर पिंक पैंथर्स और यू मुंबा के बीच एक रोमांचक और यादगार मैच देखने को मिला। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 38-38 के स्कोर पर बराबर थीं, जिसके बाद मैच टाईब्रेकर में गया। मेजबान जयपुर पिंक पैंथर्स ने टाईब्रेकर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-4 से जीत हासिल की।
यह मैच दोनों टीमों की जबरदस्त वापसी के लिए जाना जाएगा। एक समय यू मुंबा 10 अंकों से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए न केवल स्कोर बराबर किया, बल्कि 10 अंकों की बढ़त भी हासिल कर ली। हालांकि, जयपुर पिंक पैंथर्स ने हार नहीं मानी और अंतिम क्षणों में जोरदार वापसी करते हुए स्कोर को 38-38 पर लाकर मैच को टाई करा लिया। टाईब्रेकर में जयपुर ने अपनी रणनीति और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की।
यू मुंबा के लिए संदीप ने 14 अंकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा। दूसरी ओर, जयपुर के नितिन धनखड़ ने भी 14 अंक हासिल कर सुपर-10 पूरा किया और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, जिसने दर्शकों का उत्साह दोगुना कर दिया।
यह जीत जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए न केवल अंकों के लिहाज से महत्वपूर्ण रही, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और वापसी की क्षमता को भी दर्शाता है। दूसरी ओर, यू मुंबा के लिए यह हार निराशाजनक रही, लेकिन उनके जुझारूपन और खेल भावना की सराहना हो रही है।