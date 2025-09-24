PKL 2025: टाईब्रेकर में जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को हराया, जीत की पटरी पर लौटे

यह मैच दोनों टीमों की जबरदस्त वापसी के लिए जाना जाएगा। एक समय यू मुंबा 10 अंकों से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए न केवल स्कोर बराबर किया, बल्कि 10 अंकों की बढ़त भी हासिल कर ली। हालांकि, जयपुर पिंक पैंथर्स ने हार नहीं मानी और अंतिम क्षणों में जोरदार वापसी करते हुए स्कोर को 38-38 पर लाकर मैच को टाई करा लिया। टाईब्रेकर में जयपुर ने अपनी रणनीति और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की।