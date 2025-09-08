Patrika LogoSwitch to English

खिलाड़ियों को मिला 3-3 लाख का ईनाम, विधायक ने कहा- गोद लो गांव, खुद की सैलरी इतनी

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी को हॉकी इंडिया ने 3-3 लाख रुपए ईनाम देने की घोषणा की है। इसके अवाला बिहार के मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने की घोषणा की है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 08, 2025

परगट सिंह और भारतीय हॉकी खिलाडी (फोटो- IANS)
परगट सिंह और भारतीय हॉकी खिलाडी (फोटो- IANS)

भारतीय हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप खिताब अपने नाम किया है। इस जीत पर पूर्व ओलंपियन और कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्ल्ड कप और अन्य टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम बढ़िया प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ हॉकी खिलाड़ियों से एक-एक गांव गोद लेकर लोगों की मदद करने की अपील की है।

गांव गोद लेने की अपील की

परगट सिंह ने कहा, "भारतीय हॉकी टीम में शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। एशिया कप जीतने से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होंगे। मैं खिलाड़ियों से अपील करूंगा कि वह पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए एक-एक गांव को गोद लेकर लोगों की सहायता करें। गांव के किसानों की जमीन को बेहतर बनाना है, तो उन्हें सब्जियों के बीज, खाद और सब्जियों को बचाने के लिए कीटनाशक देने होंगे।"

देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को पंजाब के लिए फंड जल्द जारी करना चाहिए। पंजाब इस समय बेहद खराब हालात से जूझ रहा है। केंद्र सरकार को जल्द पंजाब के लिए फंड जारी करना चाहिए।" वहीं, पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह की मां मनजीत कौर ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप जीतकर देश का नाम रोशन किया। आगामी वर्ल्ड कप में भी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी एकजुट होकर परिवार सहित बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जाएंगे और पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे।

बता दें कि एशिया कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी को हॉकी इंडिया ने 3-3 लाख रुपए ईनाम देने की घोषणा की है। इसके अवाला बिहार के मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने की घोषणा की है। एक तो हॉकी खिलाड़ियों को क्रिकेटर्स के तौर पर पहले ही बहुत कम पैसे मिलते हैं। उसके बाद विधायक के इस अपील से भले ही खिलाड़ी अपनी इनामी राशि दान कर दें या पीड़ितों की मदद में लगा दें, लेकिन अच्छा होता कि परगट सिंह क्रिकेटर्स और फील्म स्टार्स से अपील करते। परगट सिंह खुद हर महीने 2 लाख 30 हजार रुपए की सैलरी उठाते हैं। परगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। बाद में उन्होंने राजनीति में एंट्री मारी और अब पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं।

Updated on:

08 Sept 2025 08:15 pm

Published on:

08 Sept 2025 08:13 pm

Hindi News / Sports / खिलाड़ियों को मिला 3-3 लाख का ईनाम, विधायक ने कहा- गोद लो गांव, खुद की सैलरी इतनी

