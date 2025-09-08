खिलाड़ियों को मिला 3-3 लाख का ईनाम, विधायक ने कहा- गोद लो गांव, खुद की सैलरी इतनी

बता दें कि एशिया कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी को हॉकी इंडिया ने 3-3 लाख रुपए ईनाम देने की घोषणा की है। इसके अवाला बिहार के मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने की घोषणा की है। एक तो हॉकी खिलाड़ियों को क्रिकेटर्स के तौर पर पहले ही बहुत कम पैसे मिलते हैं। उसके बाद विधायक के इस अपील से भले ही खिलाड़ी अपनी इनामी राशि दान कर दें या पीड़ितों की मदद में लगा दें, लेकिन अच्छा होता कि परगट सिंह क्रिकेटर्स और फील्म स्टार्स से अपील करते। परगट सिंह खुद हर महीने 2 लाख 30 हजार रुपए की सैलरी उठाते हैं। परगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। बाद में उन्होंने राजनीति में एंट्री मारी और अब पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं।