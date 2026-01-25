रोहित शर्मा समेत इन क्रिकेटर्स को मिला पद्म श्री, पूर्व टेनिस खिलाड़ी को तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान

Padma Awards 2026: गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर सरकार ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री विजेताओं के नामों का ऐलान किया। गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं के नाम शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में से 19 महिलाएं हैं, और इस सूची में विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, और ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं। इस लिस्ट में 3 क्रिकेटर्स भी शामिल है।